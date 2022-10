Yolanda Andrade revela que le fue infiel a Montserrat Oliver con Verónica Castro (VIDEO)

Yolanda Andrade recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando le fue infiel a Montserrat Oliver, con otra famosa: Verónica Castro.

La conductora de televisión Yolanda Andrade ofreció una entrevista a Isabel Lascurain de Pandora, para su canal de YouTube, en la que confesó que mientras seguía en una relación con Montserrat, estaba saliendo con Verónica Castro al mismo tiempo.

“Cuando tronamos fue muy difícil porque sí tronamos y fue mi culpa porque la engañé con otra persona y fue bien cabro…”, dijo Yolanda Andrade en la conversación.

Además, la presentadora dijo que Montserrat Oliver no quería que ella se fuera y le ofreció perdonarle la infidelidad, ya que habían mantenido una relación de ocho años.

“El otro día me encontré una carta, carta que nunca leí, hasta hace poco y la carta decía, ‘no me importa que tú tengas emociones con ese personaje, con esa persona, con Verónica, pero yo te quiero decir que te perdono, pero no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo’”, contó Yolanda Andrade.

La conductora mencionó que Montserrat Oliver siempre le insistía en que leyera la carta que le escribió, pero Yolanda nunca se atrevió a hacerlo, hasta hace poco y confesó que rompió en llanto al ver lo que estaba escrito en la misiva.

“Lloré porque dije, ‘¿cómo me está perdonando algo tan fuerte que pasó?’”, contó Yolanda Andrade.

Así fue la relación de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Aseguró que estuvo junto a Yolanda apoyándola en el tema de las adicciones, además de que pese a que terminaron, ella sigue presente en su vida, pues dijo, que prometió que siempre la iba a cuidar y esa promesa no la iba a romper nunca, porque Yolanda es una de las personas más importantes de su vida.

Montserrat Oliver actualmente está felizmente casada con Yaya Kosikova. En redes sociales difundieron las imágenes de la boda en las que ambas lucieron trajes blancos y no los tradicionales vestidos.