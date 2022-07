Yolanda Andrade dejó las telenovelas por los celos de Montserrat Oliver: "No quería que me besara nadie"

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver fueron novias por 10 años y aunque nunca han contado a detalle cómo fue su relación, todo apunta a que fue extremadamente tóxica.

Y es que Yolanda Andrade confesó que dejó de hacer telenovelas por los celos tóxicos de Montserrat Oliver, durante el programa que ambas conducen.

Antes de hacer la perturbarte declaración, Montserrat Oliver contó que tuvo una pelea muy fuerte con Yolanda Andrade, quien le pidió no narrar lo ocurrido por ser algo personal, pero a la conductora no le importó.

"Estaba yo en el hotel de una sobrina de ella que quiero mucho, que es mi ahijada también y, entonces le hablo por Facetime a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde la gente no está dormida ni nada", inició en su relato.

Montserrat Oliver agregó que Yolanda se enojó y le pidió no volver a llamarle por Facetime: "me contesta y me dice: 'es que me siento mal, no estoy...', corte a, me cuelga y me pone: 'no me vuelvas a hablar por Facetime porque estaba en un momento incómodo y no sé qué'. Yo me ofendí”, abundó.

Tras ello, la conductora afirmó que a Yolanda Andrade "cuando no está actuando, le gusta ponerle drama a su vida, ella es una apasionada".

Eso le caló a la actriz, quien no dudó en revelar que dejó de hacer telenovelas porque Montserrat Olivier también fue muy tóxica y celosa con ella:

"Hace años que no trabajo y, ¿sabes por qué no hice telenovelas? Porque no quería que me besara nadie", pronunció Yolanda.

Ante ello, Montserrat Oliver reconoció su toxicidad: "por mi culpa, todo es mi culpa, está bien".