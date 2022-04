Critican a Yolanda Andrade y a Montserrat Oliver por querer humillar a Karol Sevilla en TV (VIDEOS)

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade están en el centro de la polémica, pues los fans de Karol Sevilla despotricaron en contra de ellas por intentar humillar a la cantante en su programa “Montse & Joe”.

En el clip ya viral se puede ver como Montserrat Oliver y Yolanda Andrade aparentemente no estaba a gusto con la presencia de Karol Sevilla en su programa, por lo que la hicieron pasar momentos incómodos.

En uno de ellos Yolanda Andrade cuestionó a Karol Sevilla respecto a su lugar de origen, pues no creyó que fuera mexicana.

“¿De dónde eres?", le preguntó, a lo que la joven respondió incómoda: "De aquí de la Ciudad de México", respondió.

Tras ello, Montserrat Oliver hizo una cara de completo desagrado y en seguida hizo un acto fuera de lugar, pues de la nada le dijo a Paulina Goto, la otra invitada, que a ella sí la iba a tratar bien.

“A ti te voy a tratar bien porque te tengo cariño”, dijo la famosa ante la incredulidad de todos.

Momentos después le llevaron un VHS a Karol Sevilla, quien a sus 22 años señaló no saber qué era el objeto que se descontinuó a inicio del 2000

Esto hizo que Montserrat Oliver la atacara a Karol por no conocer tecnología: “Tú sí sabes qué es eso, no mames, ¿cuántos años tienes? Y no sabes qué es eso”, pronunció molesta la conductora. Ante ello, Paulina Goto intervino y le explicó a Sevilla cómo funcionaban los VHS.

Finalmente, las conductoras le insinuaron a Karol Sevilla que su relación con Emilio Osorio sólo había dado para que Juan Osorio le diera una “novela”.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar y rápidamente despotricaron en contra de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade por cómo trataron a Karol Sevilla.

“En mi opinión las del programa fueron tan déspotas con Karol se notaba de lejos lo único rescatable fue que se junto con Paulina Goto”, “No inviten a personas si las van a tratar así”, “Wey que tiene de malo de que no sepa que era un VHS? hay gente que son mayores que ella y no todos saben lo que es”, “Esas mujeres siempre hacen eso, solo tratan bien a quien ellas quieren”, fueron algunos de los señalamientos.

rc