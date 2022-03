Karol Sevilla confiesa que tuvo una fuerte depresión: "Perdí mi identidad" (VIDEO)

Karol Sevilla contó lo difícil que fue enfrentarse nuevamente al mundo, después de haber terminado el proyecto de Soy Luna, el cual la lanzó a la fama mundial con Disney.

La cantante ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que recordó cómo fue su paso por Soy Luna, desde que hizo el casting para la serie hasta después de que se acabó y cómo manejó la fama mundial.

Karol Sevilla señaló que hubo un momento en el que se le subió la fama, pues Soy Luna fue uno de los proyectos más exitosos de Disney Latinoamérica. La joven actriz y cantante recordó que entró en un papel de diva en el que se negaba a dar entrevistas y tomarse fotos con sus fans, sin embargo, su mamá siempre la ayudó a mantener los pies sobre la tierra.

La cantante estuvo cuatro años viviendo en Argentina para protagonizar la serie, sin embargo, contó, que lo difícil para ella fue abrirse su propio camino sin el respaldo de Disney, luego de que se acabó la serie.

Karol Sevilla tuvo depresión tras Soy Luna

Karol Sevilla le contó a Yordi Rosado que regresar a México después de Soy Luna fue como aventarse a la alberca sin saber nadar y sin flotadores, encontrarse con esta realidad la hizo vivir un episodio de depresión.

“Me dio la depresión durísimo. Yo perdí mi identidad bien feo. Cuando yo llego a México me doy cuenta que ya no tengo el apoyo de Disney y ahora me toca a mí. No quería cantar, actuar, bailar, no quería hacer nada”, contó Karol Sevilla.

En ese tiempo la cantante ya tenía planeada su gira por México, pero dos días antes de la primera fecha canceló todo el tour.

“Me la pasaba llorando. Yo me paraba enfrente del espejo y veía una tela negra, o sea, yo no veía una personalidad, veía que no existía Karol, había perdido mi identidad, quién era yo, lo que a mucha gente le gustaba de mí, no me encontraba”, mencionó la actriz.

Karol Sevilla recordó que su mamá, quien es su manager, la entendió y la dejó seguir su proceso, pese a los problemas legales que había detrás de cancelar el show.

te puede interesar Karol Sevilla y Emilio Osorio presumen su noviazgo con tierno beso (VIDEO)

“Le dije a mi mamá ‘quiero parar’ y llegué a un tema de me quiero salir de todo eso, estoy harta de la gente de tener tanta presión. Estaba muy perdida, mi mamá me entendió, mi mamá con todos los problemas legales detrás, porque teníamos que regresar todo el dinero”, indicó la artista.

En ese momento Karol Sevilla decidió darse tiempo para hacer todas las cosas que nunca pudo hacer de niña y adolescente, pues empezó su carrera desde los seis años.

“Empecé a salir. Quería vivir una adolescencia (mi mamá) me dejó salir, tuve la adolescencia más corta, fue una semana y media de salir y dije ‘ya estoy harta de la adolescencia cómo pueden salir todos los días ir al antro y crudear’”, recordó.

Después de este episodio Karol Sevilla decidió volver a la actuación y a la música, porque una niña que vio en una cafetería la hizo recordar que su mundo era ser artista.

KR