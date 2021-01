Karol Sevilla revela que tiene COVID ¿fue intubada de emergencia?

Aunque Karol Sevilla arrancó el 2021 estrenando sencillo y con toda la actitud, sus planes tendrán que posponerse pues está infectada de COVID-19.

Así lo reveló la actriz y cantante a través de un mensaje que subió a sus historias de Instagram.

"Sé que no he aparecido en las redes sociales, me están preguntando que dónde estoy, salí positiva en Covid-19 y pues estamos recuperándonos poco a poco!", detalló la protagonista de “Soy Luna”.

Su mensaje Especial

Fue hace un par de semana cuando Karol estrenó su sencillo “Tus besos”, una canción romántica con tintes de urbano.

Sevilla no dio más detalles respecto a su actual estado de salud; su última publicación en redes fue hace seis días.