¿Cuál es la enfermedad que tiene Karol Sevilla a causa del estrés?

La cantante Karol Sevilla reveló que padece de una enfermedad en el corazón, esto a causa de su ajetreado estilo de vida y el estrés al que está sometida constantemente.

“En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusal. Tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos. A veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente”, dijo Karol Sevilla.

Durante una entrevista con el programa de Ventaneando, Karol Sevilla dijo que a raíz de esta enfermedad ahora ya cuenta con un entrenador que la ayuda a llevar un estilo de vida equilibrado, además de que trata de ya no estresarse por el trabajo.

“Entré con un entrenador, empecé alimentarme mucho mejor, empecé a darme mis tiempos, a relajarme más, a tratar de no estresarme tanto. Mi cuerpo me dijo ‘hey, este es el momento de aprender’. De que también si tu cuerpo te da una señal, tienes que hacerle caso.

"Esta vez no le hice caso. Solamente es cuidarme y tratar de relajarme, porque en el momento en el que me empiezo a estresar, me empiezo a marear, a desmayar”, contó la cantante que se lanzó a la fama gracias al programa de “Soy Luna”.

El corazón de Karol Sevilla es de Emilio Osorio

Pese a los problemas físicos que presenta la cantante Karol Sevilla por cuestiones de salud, el corazón de la intérprete está pleno en el ámbito sentimental, pues sostiene una relación con Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos.

“Es un divido es muy buena persona conmigo me hace sentir muy bien, él vino a mi vida a darle mucha seguridad. Me vino a enseñar cómo darme mi lugar como mujer. Es un gran chavo”, dijo Karol Sevilla.

KR