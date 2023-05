Lorena Herrera dice que Yolanda Andrade no está enferma ¿le dijo inventada?

Yolanda Andrade reveló hace unos días que casi se muere por culpa de un aneurisma cerebral, e incluso ya anda diciendo que su deceso quizá sea inminente, motivo por el cual revelará “información valiosa” cuando ya esté bajo tierra.

No obstante, mucha gente considera que Yolanda Andrade sólo anda de inventada y queriendo llamar la atención,

Es por ello que Lorena Herrera señaló que, a su parecer, su colega no está tan grave como se dice, pues no ha dejado de trabajar.

Al ser cuestionada sobre su opinión del tema por los reporteros, Lorena Herrera dijo que no creía que Yolanda Andrade estuviera así de mal como dice, pues iba a grabar un programa con ella.

"Yo no lo creo, porque mañana grabo con ella, sí llamé a la producción para saber si se cancelaba el programa por la salud de Yolanda y me dijeron; 'no, mañana grabamos', así que no creo que no esté como dicen ustedes”, dijo.

“Ella es una mujer muy fuerte que siempre tiene una sonrisa y eso la está ayudando a salir adelante. Quizá como no se ha dicho bien qué es lo que tiene, se hacen muchas especulaciones", agregó Lorena Herrera.

Finalmente, la famosa dijo que no creía que todo lo hecho y dicho Yolanda Andrade sea por publicidad.