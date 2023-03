Fan golpea a Lorena Herrera y así reaccionó ella: "Me duele" (VIDEO)

La actriz y cantante Lorena Herrera vivió un momento difícil, luego de que un fan la golpeara en el abdomen con tal de tener una foto con ella.

Todo sucedió durante la conferencia de prensa de la obra "2x1" en la que participa Lorena Herrera junto a Sergio Mayer, Pepe Magaña y Michelle Vieth

Fan golpea a Lorena Herrera

Tras terminar la conferencia de prensa, los artistas se levantaron para hablar con los medios de comunicación en el famoso “chacaleo”, sin embargo, Lorena Herrera se encontró con un fan que la golpeó por accidente.

Lorena Herrera contó que el hombre se le acercó porque le pidió una foto, pero entre la emoción de verla le pegó en el abdomen, lugar en el que fue operada hace tres semanas, pues le retiraron unas hernias.

Lorena Herrera se notaba muy enojada y es que contó que le causó mucho dolor el golpe del fan, pues señaló que aunque ya no toma medicamentos para recuperarse, la zona sigue sensible debido a que tiene puntos por dentro tras la operación.

“Estoy bien, pero si alguien te da un golpe en la zona que te operaron obvio que te duele. El señor se acercó, no lo hizo apropósito, pero te saca de todo porque te duele. Tengo tres semanas de que me operaron. Claro que me duele”, dijo Lorena Herrera.