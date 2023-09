Afirman que Regina Blandón se parece a Pee Wee y así reaccionó ella

Aparentemente hay algunas personas que aún recuerdan a los Kumbia Kings, y no por su canción “Mi dulce niña” de hace como 20 años, sino porque la gente afirma que Regina Blandón se parece a Pee Wee, de quien hace tiempo se afirmó que se había casado con su manager.

Cabe destaca r de que no existe evidencia comprobada hasta la fecha de que Regina Blandón, quien nunca dejará de ser Bibi de “La familia P. Luche” para los fans, tenga alguna relación de sangre, genética o familiar, con Pee Wee, quien sí desmintió su presunto matrimonio con su manager.

No obstante, de acuerdo con algunos internautas, especialmente los asiduos a TikTok, Ree Wee y Regina Blandón son dos gotas de agua separadas al nacer, cosa que comprobaron comparando un par de fotos en los que sí se aprecia el parecido entre ambos famosos.

Y específicamente alguien los comparó usando fotos de Pee Wee cuando era más joven y de Regina Blandón cuando interpretaba a Bibi en la comedia de Eugenio Derbez.

Regina Blandón es una famosa muy activa en redes, por lo que no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de esta comparación, por lo que no dudó ni un segundo para salir a dar su opinión al respecto.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la famosa actriz de telenovelas subió un video en el que pronunció su posicionamiento respecto a tal comparación con Pee Wee.

Toda la gente pensó que Regina Blandón iba a subir un extenso video en el que iba a explotar en contra de la gente y e iba a pronunciar un discurso en contra de las comparaciones de la gente, el hate en la industria del entretenimiento y opinar de los cuerpos ajenos; pero su respuesta fue muy distinta.

Pues ella misma subió el meme en el que la comparan con Pee Wee, dejando claro que le dio risa y reconoció que sí están igualitos:

"¿Por qué no es un Pee Wee normal?", "Entonces está confirmando que si canto en Kumbia kings?", "yo de niña pensaba que era ella", "ajaja ya no me voy a quitar esto de la cabeza" y "mi hermana me dijo que era tu hermano y yo le creí toda la vida", le comentó la gente.