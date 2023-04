Pee Wee llora y se dice 'víctima de bullying', por dichos de que estaba casado con su mánager

Pee Wee dio mucho de qué hablar, pues estalló en lágrimas y afirmó que fue “víctima de bullying” luego de que TvNotas publicó que supuestamente tenía tres años de casado con su manager.

Cabe recordar que, a finales de 2022, TVNotas publicó que Pee Wee y su mánager Pepe Rincónse casaron hace tres años y que vivián juntos en Texas.

El cantante Pee Wee anuncia demanda en contra de la revista Tv Notas por falsa publicación pic.twitter.com/sSmRO7nJ3t — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 19, 2023

Inmediatamente el par salió a desmentir dicha información, por la cual Pee Wee demandará a la revista por difamación.

Por ello, Pee Wee hizo una conferencia de prensa en la que llorando ante todos afirmó que pensó en suicidarse por los señalamientos de la revista sobre él.

“Me armo de fuerza para alzar la voz y poner un basta, si no es verdad…. Sí es verdad no tendría problema, ni me daría pena, pero como no lo es por eso estamos aquí, para defendernos y ponerle un hasta aquí, porque el daño psicológico que se hace es más allá de cualquier cosa”, dijo llorando sobre la demanda a TvNotas.

📌 #PeeWee NIEGA estar casado con su manager PEPE RINCON 😳😱



La revista dice que ellos llevaban 3 años de casados viviendo en Texas. Ellos lo niegan👀#kumbiakings #gay #tvnotas #peewee #peperincon pic.twitter.com/ZGP2HEJPuP — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 18, 2023

“Espero que, después de todo esto, las personas que vivan este tipo de bullying, que levanten la voz y que se defiendan, porque no es justo, y estamos aquí para representar a esas personas que les da miedo defenderse.

Pee Wee también afirmó que pensó en suicidarse: “nunca me atreví a hacer nada, pero no puedo decir que no pasaba por mi mente, lo que me dio fuerza es mi familia”, dijo Pee wee.