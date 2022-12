Pee Wee aclara lo de su supuesto esposo; dice si le gustan los hombres o las mujeres (VIDEO)

Luego de que una revista publicara que el cantante Pee Wee llevaba tres años casado con su mánager Pepe Rincón, el artista da la cara y aclara los rumores.

Pee Wee vino a México para ser parte del proyecto benéfico del Teletón y aseguró que cuando se enteró de la publicación de la revista solo le dio mucha risa, al igual que a su familia cercana.

Pee Wee aclaró que aunque no ha hecho públicas su relaciones amorosas con mujeres, ha tenido novia desde los 14 años y hasta dijo que era muy “noviero”.

“Significa muchísima risa, no sabes cómo he reído con mi mamá, con mi familia que realmente me conocen, conocen todas las mujeres que han sido parte de mi vida”, dijo Pee Wee.

Pee Wee demandará a revista

El cantante aseguró que sí va a emprender acciones legales, luego de que se difundiera la noticia de su supuesto matrimonio.

“Es injusto lo que de repente publican estas revistas, la relación que he tenido con ustedes (periodistas) siempre ha sido con mucho cariño y respeto. Son notas totalmente falsas”, mencionó Pee Wee.

“El hecho que yo no diga todas las novias que he tenido, pero fácil desde los 14 años, sí, desde la escuela me encantaba andar de noviecillo con las muchachas de la escuela”, comentó el cantante.

Asimismo, dijo que él valora y respeta a la comunidad LGBT+ por el apoyo que le han dado en su carrera.