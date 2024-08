Paty Cantú ve como una boda su show en el Auditorio

“Mi personalidad como mujer y como artista siempre ha tenido que ver con la curiosidad, con retar el status, con la reinvención y el aprendizaje”, dijo ayer en conferencia de prensa Paty Cantú, quien a los 40 años se percibe más fuerte que nunca luego de lanzarse como artista independiente, desafiando al mundo al ser una mujer que elige trazar su camino.

Aunque ha tenido relaciones amorosas duraderas, no ha dado el siguiente paso: el matrimonio. Sin embargo, tomó la decisión de comprometerse con su carrera, sus fans y con las causas nobles, ayudando a las mujeres, a artistas emergentes, o gestionando becas.

“No me he casado, he tenido parejas de mucho tiempo, pero al fin de cuentas el Auditorio Nacional es como si fuera una boda para mí y está invitada toda mi familia”, declaró, haciendo referencia a sus fans y al show que ofrecerá en el Coloso de Reforma el próximo 19 de octubre.

Confirmando este compromiso, que adquirió con sus seguidores hace 20 años cuando inició su carrera artística, y esperando compartir más tiempo, la intérprete de “Corazón bipolar” y “Afortunadamente no eres tú” alista el #FelizBreakupTour, en el que sus posibles invitadas serán Denise Guerrero y Karol G, y anunció que Gera MX la acompañará cantando “Guadalajara” y “El reloj del corazón”.

“Me siento más libre que nunca a 20 años de carrera, me parece poético que soy ahora una artista independiente, pero al mismo tiempo estoy rodeada del equipo que me acompañó desde el primer día en Lu, es un momento de empoderamiento total donde siento que además de poder ser dueña de mi creatividad y de mis resultados, buenos o malos, estoy en una posición muy afortunada en la que puedo apoyar a otros artistas”, agregó la cantante y compositora.

Comprometida con apoyar el talento emergente mexicano, lanzó a través de TikTok la búsqueda de una persona que abra el show en octubre, por lo que la intérprete tendrá que hacer casting a unas 50 personas que han sido seleccionadas y comentó que también elegirá a dos o tres para ayudarles a grabar su primer disco, todo para seguir apoyando a talentos.

Además de tener icónicas colaboraciones, el espectáculo promete envolver a los asistentes en un viaje al pasado que ayudará a Paty Cantú a recorrer los éxitos más importantes de estas dos décadas. Contó que han tenido ya muchos ensayos, montaron arreglos distintos y están creando vestuarios icónicos que abonen a esta única experiencia.