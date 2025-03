Yeri Mua opina sobre las relaciones violentas antes del 8M: ‘Vayan a terapia’

A solo un par de días del 8M, la cantante e influencer Yeri Mua opinó sobre la violencia en las relaciones, también conocidas comúnmente como relaciones tóxicas, algo que le ha sucedido a ella en el pasado, como lo ha compartido con el público en Internet en múltiples ocasiones.

La violencia a la mujer no es algo poco común en México, pues en noviembre del 2024, un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia y son capaces de denunciarlo, lo que hace ver la emergencia que significa el machismo y la misoginia en el país.

#8M | La violencia no siempre es evidente. A veces comienza con comentarios hirientes, chantajes o burlas, y poco a poco escala a formas más graves. Con esta herramienta podrás reconocer los diferentes niveles de violencia y actuar a tiempo.

💜✊ #DíaInternacionalDeLaMujer



Yeri Mua habla sobre las víctimas de violencia en el noviazgo

Durante una reciente conferencia de prensa, Yeri Mua habló sobre las mujeres que sufren de violencia en sus relaciones y ofreció su visión particular sobre la problemática y lo que se puede hacer para solucionarlo de manera individual.

“Se ha vuelto tan común. El que uno sea tóxico con su pareja, que te grites, te insultes y que no se tengan respeto, siempre va escalando a algo peor”, reflexionó la artista, quien en ese sentido, destacó como en las relaciones, el respeto es primordial.

La veracruzana ofreció una perspectiva empática, al señalar que no es sencillo salir de este tipo de relaciones, pues muchas veces, uno no se da cuenta de lo que pasa hasta que es muy tarde. “Le puedo decir a una mujer o amiga que salga de ahí, pero no es algo que vaya a dejar de la noche a la mañana”, comentó.

“Si tú conoces a una mujer que está pasando por algo así, lo único que puedes hacer es comprenderla y tratar de ayudarla recomendándole que vaya a terapia”, aconsejó, dejando claro que el hacer sentir a la víctima mal por quedarse, se aleja mucho de la solución. “La única persona que puede ayudar a una persona así son los especialistas que se encargan de cuidar tu cabecita, que son los terapeutas, psicólogos, los psiquiatras”, recalcó.

Por último, Yeri Mua señaló que tampoco es recomendable pedir consejos a personas que no son expertos o que también pueden estar equivocadas en su manera de pensar: “Le puedes pedir un consejo a tu amiga, y tu amiga puede estar peor que tú, entonces no hay nadie mejor a quien tú le puedas pedir un consejo a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo. Es el mejor consejo que le puedo dar a una mujer, ya que no todas estás listas para soltar a un hombre del que se sienten aferradas”, finalizó.