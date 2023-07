Paul Stanley se salva y los fans explotan contra La casa de los famosos | MEMES

Paul Stanley era uno de los nominados de La casa de los famosos México de esta semana y el prospecto para salir, pero de última hora se salvó y regresó al programa junto al resto de sus compañeros.

En el cuarto de eliminación Galilea Montijo dijo que el primer salvado de la gala de hoy era Paul Stanley, por lo que el eliminado se definió entre Sergio Mayer y Raquel Bigorra, siendo esta última la eliminada.

Sin embargo, los fans del programa no están contentos con esta decisión, ya que ellos aseguraban que el menos querido era Paul Stanley, pues es quien menos ha figurado en la casa, salvo porque es el cocinero del programa.

Memes de la salvación de Paul Stanley en La casa de los famosos México Foto: Especial

Los usuarios reaccionaron con divertidos memes a la salvación de Paul Stanley, indicaron que este era el personaje que querían fuera y recordaron que las encuestas de fans lo ponían como el menos votado.

“Y que la noche más cerrada en votos dice Galilea ¿es que acaso alguien votó por Paul?”, “Raro igual que Paul tenga más votos que Sergio Mayer”, “Yo después de ver que "salvaron" a Paul y si se va Raquel ya no va a ver peleas con Bárbara”, “Muy mala decisión en salvar a Paul Stanley, dejaron a jugador que solo hace la comida pero que realmente no ha entrado al juego”, “No me caía Raquel pero estoy emper*adisima con el fraude de dejar a Paul”, fueron algunos de los comentarios en contra de la salvación del conductor de Hoy.

Se cumplió el orden de eliminados filtrado en redes

Hace unos días en redes se filtró una supuesta lista que exhibía al orden de eliminados de La casa de los famosos México e indicaba que la cuarta eliminada sería Raquel Bigorra, lo cual se cumplió esta noche.

Según dicha lista el próximo en salir en Jorge Losa y según esa misma lista Paul Stanley llegaría al cuarta lugar, es decir sería finalista.