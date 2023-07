Esta es la conmovedora película que puedes ver en la Cineteca gratis y al aire libre

El tema migratorio es uno que de pronto acusamos sale de la agenda de la vida política no sólo de México sino de todo el mundo. Vemos lo que pasa en la frontera con Estados Unidos, lo que sucedió recientemente en Grecia, lo que ocurre en muchas partes del mundo que los medios de comunicación no revelan.

Aunado a esta crisis migratoria, se deja de lado un aspecto que debería ser importante: ¿cómo la migración afecta a los niños y niñas que acompañan a sus padres en busca de una mejor vida? ¿Qué pasa por la mente de los menores cuando tienen que vivir episodios en donde sus vidas también están en peligro?

La Cineteca Nacional exhibirá este fin de semana una película animada al aire libre que podrías disfrutar con la familia, para reflexionar sobre la crisis migratoria y de paso ser parte de la familia cultural de uno de los lugares más emblemáticos para ver cine en la Ciudad de México.

Home is somewhere else es una cinta que te lleva a la reflexión sobre el tema migratorio. Especial

¿Cuál es la película que se exhibirá al aire libre en la Cineteca Nacional este fin?

La cinta se llama "Home is somewhere else" y es una cinta de animación hecha en conjunto por el director Carlos Hagerman y el animador Jorge Villalobos. Desde este viernes y hasta el domingo 16 de julio se exhibirá esta cinta al aire libre en la Cineteca Nacional en punto de las 19:30 horas.

"Home is somewhere else" cuenta varias historias. Primero la de Jasmine, una niña estadounidense de 11 años, que vive con miedo de que sus padres indocumentados sean deportados; luego la de las hermanas Evelyn y Elizabeth quienes se encuentran alejadas por sus diferentes estatus migratorios; y por último la de Lalo, quien creció en Utah y fue deportado a México a los 23 años, y además se ha convertido en activista binacional.

La más reciente película del documentalista Carlos Hagerman, en conjunto con el animador Jorge Villalobos, es una emotiva reflexión sobre el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, contado a través de relatos completamente animados.

Disfruta del foro al aire libre de la Cineteca y si quieres llegar más temprano para ver otras opciones antes de esta, aquí te compartimos la cartelera.