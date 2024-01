Las películas nominadas a los Golden Globes que puedes ver en Netflix

La fiesta está a punto de comenzar, llegan los Golden Globes, una celebración que tiene como objetivo premiar a lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos, además de ser la antesala a un montón de ceremonias más, entre ellas, la de la entrega del Oscar.

La versión del 2024 se va a realizar este 7 de enero, se trata de la edición 81 y se va a transmitir en vivo desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Esta premiación tiene 27 categorías, en las que se reconoce a lo mejor en actuación, dirección, música, guion, entre otras.

Entre las más destacadas de las ternas, se encuentran títulos como Los Asesinos de la Luna, Barbie, Anatomy of a Fall y Wonka. Por el lado se las series se pueden leer títulos como The Last of Us, The Bear, Only Murders in the Building, entre otras.

Nominaciones a Golden Globes Foto: Especial

Dónde ver las películas nominadas a los Golden Globes



Aún estás a tiempo de ver algunas de estas cintas y si no, no te preocupes hay bastante espacio para que las veas, porque seguro varios títulos se verán repetidos en las nominaciones al Oscar. Una de las situaciones positivas a todo esto es que puedes ver ciertos títulos a través de streaming, incluida la plataforma favorita de muchos: Netflix

Películas en Netflix

Anatomy of a Fall - Mubi

Killers of the Flower Moon - Prime Video / Apple Tv+

Maestro - Netflix (diciembre 20)

Oppenheimer - On Demand

Past Lives - On Demand

The Zone of interest - próximamente

Nyad - Netflix

Priscilla - Mubi (próximamente)

The Color Purple - (próximamente en cines)

Saltburn - Prime Video (diciembre 22)

All of us Strangers - (próximamente)

Air - Prime Video

American Fiction - (próximamente)

The Holdovers - (próximamente)

Poor Things - (próximamente)

May December - Netflix (próximamente)

Barbie - HBO Max (diciembre 15)

No Hard Feelings - HBO Max

Fallen Leaves - cines / Mubi

Dream Scenario - (próximamente)

Wonka - cines

Beau if Afraid - Prime Video

The Boy and the Heron - (próximamente(

Elemental - Disney+

Spider-Man: Across the Spider-Verse - On Demand

The Super Mario Bros. Movie - HBO Max

Wish – cines

Anatomy of a Fall - Mubi

Fallen Leaves - Mubi

Io Capitano - (próximamente)

Past Lives - On Demand

The Zone of Interest - (próximamente)

Society of the Snow - Netflix (próximamente)

Dónde ver los Globos de Oro

Si quieres ver la transmisión será posible a través de la señal de canal de paga TNT.