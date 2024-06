'Está peor', Pepillo Origel se sincera sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, ¿no puede hablar?

Juan José Origel reveló que le han informado que Yolanda Andrade ya no habla y se mostró sumamente preocupado por el delicado estado de salud de la famosa y querida conductora mexicana.

Pepillo Origel habló sobre el estado de salud actual de Yolanda Andrade y señaló que la famosa tiene problemas para hablar, cómo se pudo ver en un reciente programa de Montse & Joe, donde la conductora requirió una pizarra para escribir lo que quería decir al no poder emitir palabra.

Además, habló sobre las teorías que apuntan a que el deterioro de la salud de la famosa tiene que ver con algún trabajo de brujería y reveló aquello que sabe respecto a la enfermedad de la celebridad, cuya salud ha ido en decaída desde que sufrió de una aneurisma cerebral.

Pepillo Origel preocupado por la salud de Yolanda Andrade

Fue durante un encuentro con medios de comunicación, que Pepillo Origel confirmó que Yolanda Andrade ha tenido problemas para hablar últimamente, como se pudo ver la semana pasada cuando en un programa tuvo que utilizar una pizarra para comunicarse con invitados y público.

"Yo estuve hace tres semanas en el programa con ella, yo la vi muy bien y no sé qué pasó, yo no estaba aquí, me dijeron que en el último programa ya no hablaba", señaló. Asimismo, indicó que la salud de la mujer de 52 años cada vez empeora más lo cual al conductor le genera tristeza por ella.

"Si yo veo que ya no está hablando y que ya está así quiere decir que está peor, yo mejor para que le hablo, vamos a esperar, pobrecita me da mucha tristeza", sé sincero.

¿Le hacen brujeria a Yolanda Andrade para que este enferma?

Además, el comunicador habló sobre los varios rumores que existen en redes sociales donde especulan que el estado de salud deteriorado de la famosa se debe a algún trabajo de brujería.

"Yo no creo en eso", sentenció Origel, "yo no creo que exista la brujería pero si ellos dicen... Qué poderosa la bruja yo quiero saber quién es la bruja porque yo también le quiero hacer algo a alguien", agregó con ironía.

Origel indicó que él no cree que Verónica Castro o Laura Zapata podrían ser las culpables de la presunta brujería a la que sería sometida Andrade e indicó "yo quiero pensar que a todo el mundo nos pasa algo, nos enfermamos, ¿A poco toda la gente que está enferma le hicieron brujería?", cuestionó.

Sin lugar a dudas, el estado de salud de Yolanda Andrade preocupa cada vez más, puesto que parece que no logra recuperarse por completo del aneurisma que sufrió el año pasado, el cual ahora la habría dejado fuertes estragos como el daño en su ojo.