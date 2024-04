Yolanda Andrade sufre severa crisis de salud y 'lleva varios días postrada'

Yolanda Andrade apenas sale de una y entra luego luego a otra, pues se dio a conocer que está sufriendo una muy devastadora crisis de salud, por la cual ya lleva incluso varios días postrada en la cama.

La misma Yolanda Andrade dio a conocer hace unos días que no se encontraba bien de salud y necesitaba un descanso para recuperarse.

“Me da mucho gusto verlos a todos, pero no me siento tan bien, entonces, yo creo que voy a reportarme con mi equipo. Hoy no me siento bien... Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a pone el parche por la luz y no me siento bien”, le dijo a la prensa del chisme.

Sin embargo, tal parece ser que esa fatiga era algo mucho más devastador, pues la periodista Inés Moreno dio a conocer que la conductora lleva varios días postrada en la cama. Fue a través de su canal de Youtube que la comunicadora afirmó que Andrade está delicada y que está postrada en la cama desde hace varios días.

Yolanda Andrade Especial

“Yolanda no ha estado sintiéndose bien, tuvo una recaída después de grabar el programa, en esto que tiene del ojo, el aneurisma, pero tenía muy mal su ojito y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal y obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo”, explicó.

“Está bajo tratamiento, bajo medicamentos y tiene que estar ahí, no puede estar saliendo a la calle porque está en plena recuperación”, añadió.

Por su parte, su amiga Montserrat Oliver por su parte lamentó que Andrade nuevamente pase por estos malos ratos, ya que lleva un año con la misma situación que ha resultado bastante desgastante para la conductora: “Lleva un año en tratamiento y de repente no le pasa; en un mes a lo mejor le pasó tres veces y ahorita en una noche tres veces, en menos de un día, está rarísimo”.