Peso Pluma explota contra joven que lo llamó 'naco': 'Clasista e intolerante'

Peso Pluma es el hombre del momento, todos quieren hacer colaboraciones con él, en las entregas de premios llega como invitado especial y quitan a todo el que esté enfrente para que pase el “Rey de los corridos” modernos.

La música de Peso Pluma es la más escuchada en Spotify, superó a Shakira, Bad Bunny y Miley Cyrus en el top global de la plataforma de streaming.

Sin embargo, parece que no a todos les gustan los corridos bélicos y tumbados de Peso Pluma, pues un usuario se refirió a él como “naco”.

El usuario de Twitter @foguisaurio publicó un mensaje el pasado 21 de abril en el que señaló que no conocía al artista porque no era “naco”. “Peso pluma o algo así, no sé, no soy naco”, escribió en el tuit.

Aunque el joven ya borró la publicación, ésta llegó hasta Peso Pluma quien no dudó en responderle contundentemente y le dijo “clasista e intolerante”.

“No. Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático eres clasista e intolerante”, escribió Peso Pluma.

Peso Pluma responde a haters Foto: Especial

Peso Pluma lanza nueva canción

El cantante Peso Pluma recientemente estrenó su nuevo tema “Rosa pastel” y además lanzó su sello discográfico llamado La Doble D, con el que busca impulsar a nuevo talento.

Peso Pluma estuvo en Coachella como artista invitado de Becky G y ahí también conoció a Bad Bunny, de quién en alguna ocasión se expresó mal, pero tras el encuentro ya son amigos y los usuarios y fans esperan una colaboración entre los dos artistas.