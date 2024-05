El Planeta de los Simios regresa con Nuevo Reino.

Durante el pasado fin de semana, asistentes a la CCXP México tuvieron la oportunidad de estar en un panel especial en el que se mostraron avances exclusivos y se dieron detalles de El Planeta de los Simios: Nuevo Reino (Kingdom of the Planet of the Apes), película que a partir de hoy puede verse ya en cines de nuestro país. La historia, que funciona como secuela de War for the Planet of the Apes (2017) y cuarta parte del reinicio de la saga cinematográfica que originalmente inició en 1968, en esta ocasión muestra a los humanos viviendo en las sombras y a un tiránico líder simio construyendo un imperio, mientras que un joven primate emprende un viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado de su especie y a tomar decisiones que podrían definir el futuro tanto de los simios como de los humanos.

“Lo que verá la gente en esta cinta es el núcleo de la saga, se trata de responder a la pregunta ¿pueden vivir juntos los simios y los humanos? Se trata sobre saber si podemos vivir y trabajar con personas que son diferentes a nosotros; aunque comienza como una historia sobre un simio, al final te das cuenta de que en realidad es una historia sobre una humana y la relación que ella forma con ese primate, y si tenemos suerte de poder hacer más películas de esta saga en el futuro todavía tenemos grandes ideas sobre hacia dónde puede llegar su historia porque todavía hay mucho más por descubrir”, expresó el director Wes Ball.

El realizador complementó que esta película se trata de personas que aprenden a vivir entre sí a pesar de tener ideas diferentes y también aborda otros temas más fuertes con ideas realmente profundas sobre lo que significa ser humano, el poder sobre la verdad, cuán frágil es la verdad y cómo puede ser manipulada o distorsionada.

“En general hicimos la película que quienes la vean la disfruten y puedan pasar un buen rato, creo que a la gente le gustará el lugar al que hemos llegado porque es una cinta genial y divertida que también tiene ideas que te dejarán pensando y analizando después de salir del cine”, añadió.

Por su parte, la actriz Freya Allan externó que tras actuar en este largometraje definitivamente se ha vuelto más segura de su trabajo, ya que tuvo la complicada tarea de filmar todas sus escenas sola, algo que la fortaleció.

“Tenía que superarlo todos los días, me encontraba sola hablando con el aire y mirando un árbol a la distancia fingiendo que era un simio, también tenía que estar en el lugar emocional correcto, tuve que jugar en grande con mi imaginación mientras estaba filmando”, contó la histrión, refiriéndose al hecho de que filmaba sus partes sin otros actores, debido a que ellos grababan aparte para capturar movimiento debido a que interpretaban a simios que posteriormente serían creados con animación por computadora.

“Me siento muy honrada de haber tenido la oportunidad de participar en esta película, es algo muy grande para mí y realmente quería ser parte de esto, se sintió como un viaje muy personal de personas que se unen y hacen lo que aman, pero luego recuerdas que también se trata de una franquicia masiva”, concluyó.