Ponen orden de restricción contra Ricky Martin por violencia doméstica; así responde el cantante

Un juez de Puerto Rico emitió una orden de restricción contra el cantante Ricky Martin por violencia doméstica, así lo dio a conocer la policía de la isla.

De acuerdo con The Associated Press, la orden fue firmada el viernes y las autoridades acudieron a un vecindario de lujo en Puerto Rico para intentar entregar el documento a Ricky Martin, sin embargo, éste no pudo ser entregado al artista. “Al momento, la policía no ha podido dar con él”, dijo el portavoz de la policía Axel Valencia.

El Vocero, un periódico puertorriqueño, informó que la orden señala que Ricky Martin y la otra parte “se relacionaron por siete meses. Se separaron hace dos meses, pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia”. El diario añadió que se ha visto al cantante “merodeando su residencia en al menos tres ocasiones”.

Así respondió Ricky Martin a orden de restricción

Si bien Ricky Martin no habló directamente su equipo legal emitió un comunicado en el que señala que las acusaciones contra el cantante son falsas.

"Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas", se lee en el comunicado de su equipo legal difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.

“Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado", agrega el documento.