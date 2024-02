Premios Grammy 2024: 'Barbie' recibe tres premios, ¿qué categorías ganó?

Este domingo, la banda sonora de la cinta Barbie fue reconocida con tres premios durante la gala previa de los Premios Grammy con tres premios recibidos en la etapa temprana de la premiación. La cinta de Gerwig ha sido el filme más nominado en galas como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards; a pesar de ello, sus victorias en dichas premiaciones no han sido tan arrasadoras como el público esperaba.

Cabe destacar que su gran competidora y compañera, la película Oppenheimer, también se llevó un Grammy esta velada por Mejor Banda Sonora para un Medio Audiovisual, donde se enfrentaban una vez más junto a otras cintas como The Fabelmand o la más reciente cinta de Indiana Jones.

'Barbie' y 'Oppenheimer' son oficialmente los ganadores de un GRAMMY pic.twitter.com/r0VVIN8c5k — Indie 505 (@Indie5051) February 4, 2024

¿Qué categorías ha ganado Barbie?

La cinta se coronó en las categorías de Mejor Recopilación de Banda Sonora para medios Visuales gracias a Barbie, The Album y triunfó como Mejor canción escrita para medios visuales con What Was I Made For de Billie Eilish. Finalmente, la cinta se llevó también el título por la Mejor Canción de rap con Barbie World de Nicky Minaj, Ice Scpice y Aqua.

"Me siento muy agradecida, estoy en 'shock'. Gracias a Greta Gerwig por hacer la película más increíble e inspiradora. Hacer esta canción me salvó un poco" señaló Eilish al recibir el premio. Cabe destacar que a Barbie aun le falta disputar por tres premios, los cuales son Grabación, Canción del año y mejor interpretación pop en solitario con el tema de Billie Eilish, quien compite con "Dance the Night" de Dua Lipa.

Otros que no paran hasta los Oscars son Billlie Eilish y FINNEAS.



Los hermanos se llevan el Grammy a Mejor Canción escrita para medios visuales por “What Was I Made For?” de BARBIE.



💗🥰 #Grammyspic.twitter.com/6NJ7ObzeBq — Carla ❁ (@shannonlada) February 4, 2024

No cabe duda que la cinta de Barbie fue una de las más queridas no solo por el tema tan íntimo que toca junto a la idea del papel de la mujer en el mundo, sino por el talento y pasión de los involucrados, lo cual se ha visto reflejado en el reconocimiento de la crítica y la audiencia.