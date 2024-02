Peso Pluma gana su primer Grammy: "seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya"

Este domingo, los Premios Grammy celebran lo mejor de la música a nivel internacional en una ceremonia donde consideran a todos los géneros musicales; por este motivo, no podía faltar la importante música regional mexicana y premiar a todo lo que esta rica cultura puede ofrecer al resto del mundo.

¿Qué categoría ganó Peso Pluma en los Grammy?

Había bastante anticipación sobre quién podría llevarse el premio a Mejor Álbum Mexicano en la edición 66 de los premios, donde la reñida competencia consideraba a grande intérpretes que por años han sido líderes en el panorama de la música regional del páis, como Ana Bárbara o Lila Downs. Sin embargo, fue Peso Pluma quien resultó victorioso de dicha imprtante categoría.

Peso Pluma recibe su primer #Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana por #Génesis en los #GRAMMYs pic.twitter.com/bPEe2tgRr0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2024

La categoría premia a aquellos discos que contengan al menos un 75% de tiempo en reproducción de nuevo regional mexicano, como banda, norteño, corridos, mariachi, ranchera o tejano. Peso Pluma triunfó con Génesis, su más reciente material con el cual sorprendió a la audiencia gracias a la complejidad de su sonido.

Peso Pluma agradece por su primer Grammy

A través de una publicación por medio de X, Peso Pluma agradeció a su público por escuchar su música y señaló: "hoy se cumplió un sueño no solo mío si no de un equipo entero". Asimismo, aseguró que no dejará de representar a México "a donde quiera que vaya" y puntializó estar feliz de ser parte de la lista de mexicanos que han ganado el máximo galardón musical. El artista finalizó el corto mensaje con un "los amo" para sus seguidores

Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música , hoy se cumplió un sueño no solo mío si no de un equipo entero . Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya ! Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un Grammy . 🇲🇽🌎… — Peso Pluma (@_PesoPluma) February 4, 2024

Ante ello, sus fanáticos mostraron su alegría por ver a su artista favorito triunfar en las grandes ligas de la música con mensajes como "representando a México en todos lados es así lo feliz que estoy", "un merecido premio a tu talento y esfuerzo" y "esperamos que sea el primero de muchos". A pesar de ello, no todos están muy contentos con la noticia, pues se encuentran sorprendidos que artistas como Lana del Rey no tengan alguna premiación de este grado.