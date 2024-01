Premios Oscar 2024: ¿Cuándo y a qué hora ver las nominaciones en vivo en México?

Los premios Oscar 2024 pronto entregarán los reconocimientos a lo mejor del cine en el mundo y este 23 de enero se darán a conocer las nominaciones de las películas que competirán para ganarse una estatuilla en estos galardones.

¿Cuándo, dónde y a qué hora son las nominaciones de los premios Oscar 2024?

Las nominaciones de los premios Oscar 2024 son el 23 de enero a las 5:30 a. m. PT / 7:30 a.m. CT / 8:30 a. m. ET, es decir, a las 7.30 a.m. tiempo del centro de México.

¿Dónde ver las nominaciones de los premios Oscar 2024?

Las nominaciones de los premios Oscar 2024 se podrán ver a través de YouTube, en el canal de Oscars, actualmente ya se encuentra disponible el live, en espera de comenzar el martes.

Sin embargo, todo el evento se hará en inglés sin traductores, ya que es la trasmisión directa de los Oscar 2024.

Los conductores del desayuno de las nominaciones serán: Zazie Beetz and Jack Quaid, quienes darán a conocer a todos los nominados.

¿Quiénes son los favoritos para las nominaciones de los Oscar 2024?

Sin duda uno de los favoritos será Oppenheimer, pues esta película se llevó todos los premios a Mejor Película en otras galas como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, así que estará entre las candidatas a tener un gran número de categorías.

Asimismo, otra de las cintas que destaca es Poor Things, la cual también se llevó premios en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

También Barbie fue una de las favoritas en las anteriores entregas de premios, así que si no está entre las categorías, seguramente será una gran sorpresa.

Como mejor actor se espera que esté Cillian Murphy, quien cautivó con su actuación en Oppenheimer, aunque también podrán competir Paul Giamatti, por Los que se quedan; Leonardo DiCaprio por los Asesinos de la Luna.

En esta ocasión podría haber un mexicano nominado que es Rodrigo Prieto a Mejor Fotografía por Barbie.