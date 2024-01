Premios Oscar 2024: Oppenheimer arrasa en las nominaciones; compite en 13 categorías

La película Oppenheimer fue la favorita en las nominaciones de los premios Oscar 2024, pues compite en 13 categorías y las más importantes son Mejor Película y Mejor Director.

La cinta dirigida por Christopher Nolan se perfilaba para ser la más nominada en los Oscar 2024, ya que también arrasó en las otras entregas de premios como fueron los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, en ambos galardones ganó como Mejor Película.

La película de Christopher Nolan ha sido todo un éxito en la temporada de premios este 2024. Especial

Categorías en las que está nominada Oppenheimer

Mejor película

Mejor director

Mejor actor

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor fotografía

Mejor vestuario

Mejor guion adaptado

Mejor banda sonora

​Mejor maquillaje

​Mejor diseño de producción

​Mejor edición

Mejor sonido

¿De qué se trata Oppenheimer?

Oppenheimer está basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” que fue escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. La obra original es una investigación que reconstruye la vida e impacto del “padre de la bomba atómica”, en ese sentido se trata de una película biográfica.

La cinta es protagonizada por Cillian Murphy, quien da vida al físico Robert Oppenheimer. Otros actores que son parte del elenco son Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Harnett, Matt Damon, Gary Oldman, Rami Malek, entre otros.

¿Dónde ver Oppenheimer?

La película nominada a los premios Oscar 2024 se estrenó en cines en el verano pasado, sin embargo, ante la demanda y por los innumerables premios que ha ganado recientemente se prevé que se vuelva a estrenar en cines a partir del 25 de enero en salas IMAX y tradicionales de todos los cines de las empresas Cinépolis y Cinemex. Así que si no la has visto tienes nuevamente la oportunidad de apreciarla en el cine.

Por otra parte, para quienes prefieren verla en Internet se puede ver en las plataformas de Amazon Prime, Apple Tv, Claro Video y YouTube, a través de un pequeña cantidad de renta. Pues todavía no está disponible en el streaming.