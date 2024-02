Programa de Flor Rubio en Grupo Fórmula termina tras 15 años al aire: "cerramos el ciclo"

Este viernes, la conductora Flor Rubio anunció la salida de su programa Fórmula Espectácular tras 15 años en emisión; la conductora señaló que esto se debe a que hay que saber "dar pasos hacía adelante y cerrar ciclos" y buscar nuevas oportunidades que sean positivas para encontrar "espacios en los que se puedan realizar".

Ahora, Rubio se encuentra los fines de semana en la frecuencia modulada 103.3 y también se encuentra en el formato televisivo de Grupo Fórmula. De este modo, el programa continuará los fines de semana y la periodista busca que el programa sea de los mejores en la radio mexicana.

La conductora Flor Rubio dio a conocer que su programa semanal de ‘Fórmula Espectacular’ llega a su fin: “En la vida hay momentos donde hay que dar pasos hacia adelante y cerrar ciclos”. Sin embargo, aclaró que seguirá en fin de semana con la finalidad de que los programas de fin… pic.twitter.com/rNBnJ6bHG8 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 2, 2024

¿Por qué temina el horario entre semana de Flor Rubio en Radio Fórmula?

La conductora explicó que el nuevo horario del programa, el cual es de las 15:00 a las 17:00 horas de la tarde un horario "muy agotador" ya que señala que ella llega corriendo para encabezar el programa, lo cual ha hecho difícil cubrir el espacio.

"Lo disfrutamos, amamos el espacio, nos amamos como equipo" puntualizó la mujer de 52 años, quien señaló que "a veces hay que soltar". Señaló que fue por compromisos del trabajo que se fue despalzando el horario, sin embargo, en el momento no se puede mantener dicho espacio entre semana. De este modo, si bien ha terminado su tiempo en AM, el porgrama no ha finalizado, pues continuará en la frecuencia de FM.

Los colaboradores de la periodista agradecieron por el espacio que tuvieron por quince años y señalaron que no se trata de un adiós, puesto que durante los fines de semana podremos seguir escuchando a cada uno de los miembros del programa a través del FM.

"De eso se trata la vida, de crecer, de arriesgar, de luchar por lo que merecemos y de luchar en lo que creemos" escribió Flor Rubio a través de una de sus más recientes publicaciones en Instagram "seguimos en este gran equipo ahora en nuestros espacios de fin de semana" señaló.