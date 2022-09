Quebecine 2022 vuelve con nuevas voces subversivas.

La séptima edición de Quebecine está de vuelta en la Cineteca Nacional con un programa que busca resaltar las nuevas voces que emergen de la industria cinematográfica quebequense. La muestra proyectará 10 largometrajes en 20 funciones de entre los que destacan Una revisión, de la directora Catherine Therrien, y Noémie dice que sí, dirigida por Geneviéve Albert, quienes, mediante un discurso subversivo, pretenden cuestionar, denunciar y demandar el orden del mundo.

Catherine Therrien presentó ayer en la inauguración de la muestra su primer largometraje, Una revisión, película sobre la transmisión del saber que, en palabras de la directora, es una oda a la docencia. La cinta es una crítica al sistema educativo que busca destacar la relevancia del diálogo desde la comprensión, además de ser una historia que, de acuerdo con la cineasta, desafía lo políticamente correcto.

En entrevista para La Razón, Therrien comentó: “Para mí era importante tomar algún riesgo en mi primera película con respecto a temas delicados, como la educación, la religión y la migración”. Una revisión sigue la historia de Nacira, una joven musulmana que lleva una buena relación con su profesor de filosofía, Etienne, quien demuestra tener una profunda convicción por su profesión. Ambos personajes chocan cuando ella solicita una revisión tras ser reprobada, lo que desatará una serie de acontecimientos que denotarán las deficiencias del sistema educativo.

Es una muestra con muchas películas que se mueven en una línea entre el documental, la fantasía y la ficción. Hay una forma de experimentar con la forma de denunciar, de desafiar y también de representar a Quebec

Caroline Galipeau, Directora de Quebecine

“A partir de ese momento se convierten en personas que van a ser usadas como instrumentos por una institución; eso es lo que la película trata de mostrar: hasta qué punto, tanto el maestro como la alumna, se convierten en peones dentro de este sistema educativo, cuando entre los dos siempre había existido diálogo y una comunicación sana”, apuntó la directora, quien dijo que el guion de la cinta fue escrito por profesores de filosofía que buscaban denunciar lo poco relevantes que son los docentes dentro de las estructuras educativas.

“Los maestros no son muy valorados, cuando pasan la mayor parte del tiempo con nuestros hijos; por eso quería mostrar a un profesor con vocación, que generara verdaderos cambios en la vida de sus estudiantes, para así devolverle el valor a la profesión, darle el reconocimiento que se merece y resaltar su nobleza”, concluyó la cineasta.

Noémie dice que sí

Por otro lado, hoy sábado 24 de septiembre, a las 18:00 horas, la directora de Noémie dice que sí, Geneviéve Albert, también comentará su ópera prima tras la proyección de la cinta. Se trata de una película cruda que sigue la historia de Noémie, una chica de 15 años que tras una ruptura familiar recibe una propuesta para prostituirse. El largometraje pretende retratar en la pantalla la violencia que, de acuerdo con la cineasta, es intrínseca a la prostitución.

“Este es un tema que me molesta y me perturba demasiado desde que soy adolescente. De alguna manera siento que no soy yo quien escogió a la película, sino que la cinta me escogió a mí”, dijo la directora a este diario, y apuntó que la indignación que le produce esta problemática fue su motor para culminar la cinta.

Albert agregó que buscó darle un enfoque diferente a su película con el fin de no sexualizar a su personaje e intentando provocar la reflexión en el espectador, además de detonar el diálogo social: “Desde el principio supe que lo que quería poner en escena era, sobre todo, a los clientes de la prostitución y no a las prostitutas. No quería sexualizar una vez más el cuerpo de las mujeres, no quería retratar sus cuerpos como cosas, sino quería usar un punto de vista distinto”.

Una revisión

“Yo decidí girar mi cámara hacia los clientes, más que hacia las chicas y el resultado es que el espectador realmente se puede identificar con Noémie, porque yo les muestro el punto de vista de ella”, apuntó la cineasta, quien cree que el cine tiene la posibilidad de abrir puertas hacia realidades a las que, de manera común, no tendríamos acceso. Concluyó señalando que, como espectadora, está cansada de ver películas con escenas sexuales por mero capricho y que no aportan nada a la trama.