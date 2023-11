¿Quién era Maureene Dinar, diseñadora que trabajó con Shakira y Victoria Beckham?

Toda la Argentina, desde Jujuy hasta la Patagonia y las Malvinas (o Falklands, como les dicen los británicos) están devastados y de luto, pues murió a los 70 años Maureene Dinar la famosa diseñadora conocida por trabajar con estrellas como Shakira, Victoria Beckham y Liza Minnelli, entre muchas más.

La trsite noticia para el mundo de la moda fue confirmada por los familiares de Maureene Dinar a través de sus redes sociales, especialmente por Quique Klein, quien es su ahora viudo y el padre de los cinco hijos que engendraron.

Murió la diseñadora Maureene Dinar, ícono de la moda argentina. Artista multifacética y referente de generaciones. Vistió a figuras internacionales como Liza Minnelli, Melanie Griffith, Shakira y Victoria Beckham. Vivió en Suiza, Francia, Italia e Israel#MaureeneDinar pic.twitter.com/wigZNpgxtt — PD: Somos Instantes (@RobertGayol) November 1, 2023

De acuerdo con lo dado a conocer, la diseñadora murió en su casa a consecuencia del cáncer de mama que le diagnosticaron desde inicios de la pandemia. Aunque estaba en tratamiento, el letal mal hizo metástasis y se apoderó de su hígado.

"Después de atravesar la cirugía (del tumor) empezó el trayecto más importante de mi carrera. Volví a Europa, fue un éxito y se hizo como una bola de nieve con toda la gente que me empezó a llamar de todos lados", señaló la famosa previo a su muerte

"Me aferré a Dios. Si Dios realmente existe, y me quiere llevar, que me lleve", añadió, resignándose a su fatídico destino.

Aunque Maureene Dinar era originaria de Alejandría, Egipto, Argentina se volvió en su segundo hogar.

La Comisión Directiva y los Socios de la Cámara Argentina de la Moda lamentan el fallecimiento de la querida e iconica diseñadora Maureen Dinar. Saludan a sus familiares y amigos. Q.E.P.D pic.twitter.com/K6b0Yv0Gr4 — Camara Argentina De La Moda (@CamaraDeLaModa) November 1, 2023

La creadora saltó a la fama internacional por haber trabajado con diseñadores de talla internacional como Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Hugo Boss y Carolina Herrera.

También creo atuendos para estrellas como Victoria Beckham, Shakira, Melanie Griffith y Liza Minnelli.