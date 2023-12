¿Quiénes son todos los hijos que tuvo Ana Ofelia Murguía y a qué se dedican? FOTOS

La primera actriz Ana Ofelia Murguía murió este 31 de diciembre de 2023 a la edad de 90 años, así se dio a conocer a través de la Filmoteca de la UNAM.

Ana Ofelia Murgía es una leyenda del teatro, el cine y la televisión en México, participó en grandes producciones y algunas de sus películas marcaron la época de los 80 y 90, porque tenían escenas polémicas para esa época.

Por eso recordamos la historia de vida la actriz, quien tuvo varios hijos y ellos son los herederos de la actriz.

¿Cuántos hijos tuvo Ana Ofelia Murguía?

La actriz Ana Ofelia Murguía tuvo tres hijos, con su primer esposo Carlos Fernández, quien también era actor.

Los hijos de Ana Ofelia Murguía son: Marcela Fernández Murguía; Marina Fernández Murguía y Pablo Fernández Murgía.

Se tiene muy poca información de los hijos de la actriz, pero ella misma contó en una entrevista en TV Azteca, para el programa Historia Engarzadas que de niños los encargó con sus abuelos ya que ella se dedicaba a trabajar y a grabar película, tras película.

Marcela Fernández Murguía

Hay muy poca información de la hija mayor de la actriz, al parecer es funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, pues su nombre aparece como parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, pero es un dato no confirmado, porque no se sabe sí realmente es ella, pues no hay fotografía de la persona que ocupa dicho cargo.

Marcela Fernández Murguía, hija de Ana Ofelia Murguía Foto: TV Azteca

Marina Fernández Murguía

De ella no se sabe a qué se dedica actualmente, su única aparición pública fue en el programa Historias Engarzadas para hablar de la carrera artística de su mamá Ana Ofelia Murguía.

Marina Fernández Murguía, hija de Ana Ofelia Murguía Foto: TV Azteca

Pablo Fernández Murguía

Pablo, el hijo menor de Ana Ofelia Murguía decidió seguir los pasos de su mamá en el mundo del cine, pero desde otra trinchera y es que el hombre se dedica a hacer el diseño de sonido de las producciones cinematográficas.

Pablo Fernández Murguía, hijo de Ana Ofelia Murguía Foto: TV Azteca

Estudios de música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH. Se formó como editor y mixer de sonido en el Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC; estudiante del Talent Campus de la Berlinale, 2004 y del Curso intensivo de dramaturgia de la Escuela de escritores de SOGEM.

Hizo el diseño de sonido de películas como: Ayer maravilla fui y Un mundo secreto, de Gabriel Mariño; Workers, de José Luis Valle; González, falsos profetas, de Christian Díaz; A los ojos, de Victoria y Michel Franco; Epitafio, de Yulene Olaizola y Rubén Imaz; Fogo, de Yulene Olaizola y Mezcal, de Ignacio Ortíz.

Actualmente es profesor de Asignatura en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, UNAM.