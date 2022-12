¿Cuál es la rara enfermedad neurológica que tiene Celine Dion?

La cantante canadiense Celine Dion publicó un desgarrador mensaje en el que anunció que tendrá que posponer fechas de su gira por Europa, luego de que fue diagnosticada con una rara e incurable enfermedad neurológica.

¿Cuál es la enfermedad de Celine Dion?

La enfermedad que tiene Celine Dion es el síndrome de la persona rígida, el cual afecta el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal. Además, puede provocar rigidez muscular extrema y espasmos dolorosos en la columna vertebral y las extremidades.

“Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causándome dificultades para caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en la que estoy acostumbrada”, contó la artista entre lágrimas.

“Estoy trabajando fuerte con mi terapista todos los días, para recuperar mi fuerza, y mi habilidad de presentarme otra vez, pero tengo que admitir que ha sido difícil. Lo único que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida, y eso lo más que amo hacer", agregó Celine Dion.

Según la National Center for Advancing Translational Sciences, "científicos aún no saben cuál es la causa el síndrome de la persona rígida, pero la investigación indica que es el resultado de una respuesta autoinmune anormal en el cerebro y la médula espinal."