Así reaccionó Irina Baeva al ser despedida de 'Aventurera': 'destrozada del dolor' | VIDEO

Irina Baeva fracasó como la nueva “Aventurera”, pues todo mundo la criticó por sus nulas capacidades dancísticas, estar más tiesa que una piedra y no cantar ni por error. Por ese motivo, la rusa fue despedida por Juan Osorio de la obra y así reaccionó la pareja de Gabriel Soto al enterarse de que sus servicios ya no serían requeridos.

Y es que desde que se estrenó la nueva versión de “Aventurera” con Irina Bavea, la gente criticó duramente a la soviética por no baila en defensa propia. Además, justamente fue Niurka una de las personas que más atacaron el desempeño de Irina Baeva, de quien dijo que ella nunca ha sido una actriz ni mucho menos cantante y bailarina.

"El diagnóstico esperado por todos mis bebé nius: Irina no es vedette... Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa pa' atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre", dijo Niurka.

Niurka le dijo a Juan Osorio que deje de creer que es alguien que sabe de espectáculos y que le baje a su soberbia, por lo que le pidió tanto a él como a su equipo de producción que se “aprendieran la de chambear” y le advirtió que en los próximos meses se viene una obra con la que "van a temblar", refiriéndose a "Perfume de Gardenias".

Tras ello, en entrevista par Televisa Espectáculos, Juan Osorio dio a conocer que Irina Baeva ya no será la “Aventurera”, pues fue despedida por su mal desempeño. Además, dijo que va a ser hasta el próximo 18 cuando se revela la identidad de la nueva protagonista de la clásica obra musical.

Irina Baeva baila tan bien como Gabriel Soto cantando en vivo…

Ahora, fue MitchTV quien dio nuevos detalles respecto a lo sucedió, diciendo que Irina Baeva fue despedida porque le estaba generando bajos ingresos a Juan Osorio. Por ello, cuando la corrió se puso muy mal:

“Irina estaba destrozada del dolor y de la tristeza, se sentía mal… Se dice que ya no está con Gabriel Soto, no la ha ido a ver al teatro, no hubo boda”, remarcó.