Así reaccionó la mamá de la hija de Poncho de Nigris por ignorar a Ivanna en LCDLF ¿Se enojó?

Lucy Garza, mamá de la hija de Poncho de Nigris, Ivanna, respondió a la polémica en la que la gente acusa al regiomontano de haber ignorado a su hija en la final de La casa de los famosos México.

Todo sucedió cuando el conductor y actor salió del reality show, el primero en recibirlo fue su hijo Ponchito. Después cuando el artista llegó al foro lo sorprendieron con la llegada de toda su familia.

La primera en ir a abrazarlo fue Ivanna, su hija mayor, él pareció sorprendido de verla, pero después abrazó a su hija pequeña.

Luego apareció su esposa Marcela Mistral, quien se acercó a su esposo y a sus hijos para un abrazo grupal e Ivanna quedó atrás en el fondo, su cara no se veía.

Entonces los fans de La casa de los famosos acusaron a Poncho de Nigris de haber ignorado a su hija y en redes le llovieron los comentarios negativos.

Así reaccionó la mamá de la hija de Poncho de Nigris a las críticas

Sin embargo, la mamá de Ivanna se pronunció en redes sociales al respecto y señaló que ha recibido muchos mensajes sobre la situación.

Lucy Garza publicó un breve comunicado en Instagram, en el que señaló que su hija está bien y está feliz.

“Ivanna se encuentra súper bien. En ese momento, se emocionó hasta las lágrimas, porque días antes, había soñado con su papá y tenía ganas de verlo y abrazarlo... Ese es el contexto del porque el llanto de mi hija. Con respecto a las acciones de otras personas, no puedo emitir una opinión al respecto, porque no sé el sentir de los demás, ya que sólo hablo en representación de mi hija, porque eso fue lo que me ella me contó”, se lee en la publicación de la modelo.

La ex de Poncho de Nigris señaló que agradece los mensajes de apoyo que recibió: “Mi única postura al respecto es que, Ivanna es una niña muy feliz, sabe que tiene todo mi amor y mi cuidado. Y que siempre la voy a apoyar en todo”, dijo.