Rebecca Jones: ¿Quién es y a qué se dedica Maximiliano, el único hijo que tuvo la actriz? (FOTOS)

La actriz Rebecca Jones murió este miércoles 22 de marzo a los 65 años, así lo dio a conocer la agencia de relaciones públicas que la representaba.

Tras el fallecimiento de Rebecca Jones, los fans de la actriz se preguntaron sobre el legado familiar que dejó, por lo que recordaron que ella solo tuvo un hijo.

¿Quién es el hijo de Rebecca Jones?

El único hijo que tuvo Rebecca Jones se llama s es Maximiliano Camacho Jones, quien nació en 1989 y es hijo de la actriz y el también actor Alejandro Camacho.

Y aunque los papás del joven son figuras públicas, él decidió mantener un perfil bajo ante los medios de comunicación y estar alejado del mundo de la actuación.

Sin embargo, sí se dedica al entretenimiento, ya que estudió música en Nueva Yorky es DJ y su papá lo describe como “un hombre inteligente, frontal, guapo y con un corazón enorme”.

“Parecería fácil entrar al laberinto del pasado y escoger los mejores y más dulces momentos contigo, pero lo cierto es que cada uno es más hermoso que el otro. Me has enseñado tanto! Ese es el verdadero impacto que has tenido y tendrás en mi vida. Gracias por escogerme como madre, mi deseado, amado, dedicado, dulce, noble y talentoso Max”, fueron las palabras que le dedicó Rebecca Jones a su hijo por su cumpleaños en el 2022.