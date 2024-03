La Reina Camila ya tiene su propia Barbie; en redes se preguntan si es de la colección de villanas

No cabe duda que la reina Camila de Inglaterra es uno de los personajes más odiados en la historia contemporánea, en gran medida por el gran amor que el público tenía por Lady Di, la ex esposa del ahora rey Carlos III. Es por ello que no pueden faltar las críticas con respecto a cada homenaje que terceros intentan hacer a la esposa actual de regente de Inglaterra e integrante de la Familia Real Británica; esto sucedió ahora con Barbie.

Barbie decidió honrar a la reina Camila de Inglaterra con una muñeca especial para de acuerdo con la marca "reconocer su liderazgo en Wowglobal, dónde buscan cambiar la forma en la que la sociedad ve a las niñas y ofrece oportunidades para su futuro"; sin embargo el público no tomó nada bien esta noticia y no dudó en atacar la figura para señalar que no se parecía en nada a la reina original y además preguntarse quién querría una muñeca de este personaje.

La reina Camila ya tiene su muñeca Barbie y la recibió en el Día de la Mujer, en un festival que reunió a niñas y adolescentes en el palacio de Buckingham, junto a la reina de los belgas. ¡No te pierdas los detalles hoy en #LaHoraHOLA!

📷: @RoyalFamily pic.twitter.com/pcD9vnUlrk — ¡HOLA! TV (@HOLATV) March 13, 2024

Critican nueva muñeca de Barbie inspirada en la reina Camila

"La Barbie quita maridos tenaz tenaz que fuerte todo", "¿La línea de villanas o que ?", "Ella es lo opuesto a los valores de Barbie" y más fueron los comnentarios con los que los fanáticos de la marca dejaron ver su descontento por la nueva muñeca de Camila, quien es integrante de la Familia Real Británica y reina consorte. Incluso, hubo quien se mostró molesto porque ella hubiera obtenido una Barbie que la representara antes que Lady Di.

¿Por qué Camila es odiada por el público?

Camila se ganó el odio no solamente en Inglaterra, sino de gran parte del resto del mundo, puesto que desde hace años se sabe que ella sostuvo una relación con el entonces príncipe Carlos mientras él era esposo de Diana de Gales, uno de los personajes más icónicos de la familia británica, madre de William y Harry que murió bajo circunstancias trágicas en un choque poco después de haberse divorciado del heredero al trono británico.

A pesar de que han pasado décadas desde eso, el público no ha olvidado y toman cada oportunidad para recordar la naturaleza de la relación original entre Camila y Carlos, donde ella puede ser considerada como la amante del principe, lo que sucedió una vez más al ver la muñeca Barbie de la regente.