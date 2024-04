El último y retador mensaje que publicó Vielka Pulido: 'Me tiran y no le atinan'

La influencer Vielka Pulido fue asesinada a tiros, junto con su novio, al salir de un gimnasio en Puebla, tras la trágica muerte de la creadora de contenido, los usuarios de las redes sociales están recordando las publicaciones que ella hizo en redes sociales.

Los cibernautas revivieron un antiguo video del 2018 de cuando la influencer obligó a una joven a pedirle perdón de rodillas, el clip lo subió la propia Vielka a sus redes sociales y causó mucha polémica a tal grado que la llamaron Lady Humilladora.

Ella es Vielka Pulido, influencer asesinada en Puebla Foto: X

Ahora los cibernautas están recordando la última publicación de la creadora de contenido, por lo que sugieren que posiblemente Vielka hubiera recibido algún tipo de amenaza previa a su asesinato.

Esto fue lo último que Vielka Pulido publicó en redes sociales

Vielka Pulido tenía su cuenta de Instagram privada, pero la influencer aprovechó la red social de Threads para dejar un breve pero preocupante mensaje.

El pasado 1 de enero la influencer recurrió a esta red social para escribir lo siguiente: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”.

El último mensaje de Vielka Pulido en redes Foto: X

Los usuarios de Internet sugieren que la creadora de contenido habría recibido algún tipo de amenaza y que por eso escribió este mensaje.

Los cibernautas no dudaron en reaccionar a esta publicación ahora que la modelo ya falleció, pues desató la polémica y comentarios encontrados. Algunos internautas señalaron que Vielka estaba involucrada con gente del crimen organizado.

¿Cómo mataron a Vielka Pulido?

En redes sociales se filtraron algunos videos del momento en que mataron a Vielka Pulido. En el clip se observa que el coche en el que estaban la influencer y su novio estaba estacionado. Cuando de repente llegó un coche al parecer empezaron los disparos ahí, porque la gente que iba caminando cerca comenzó a correr cuando vieron al vehículo llegar.

De coche se baja un hombre y les dispara al novio de Vielaka, a ella, y después se sube de nuevo al auto y se va del lugar.