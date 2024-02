Revelan VIDEO de la pelea entre Sandra Montoya y su dentista ¿la golpeó?

A una semana de que la conocida actriz de telenovelas Sandra Montoya hiciera público el incidente que tuvo con su dentista, José "N" en Sale el Sol se ha presentado un video de la cámara de seguridad del consultorio donde puede apreciarse el momento de la supuesta agresión. En el video, subtitulado, se ve al doctor atendenderla con normalidad.

Sandra Montoya había contado su versión a través de una entrevista en la calle, donde explicaba que había iniciado un proceso penal contra el dentista que la habría agredido y amenazado en una clínica ubicada en la CDMX. Montoya habría solicitado una revisión tras presentar molestias derivadas de un procedimiento dental con un costo de 120 mil pesos.

"Me atendió de mala manera, me maltrató física y moralmente, pero el problema no fue eso, sino lo que hizo cuando me persiguió. El tipo me agarra en la salida y me va a golpear" relató la mujer recientemente. Asimismo, en entrevistas se ha mostrado devastada ante la experiencia que asegura vivió al ser atendida por el dentista en la Ciudad de México.

¿Qué pasó entre Sandra Montoya y su dentista?

En el video conseguido por Addis Tuñon para Imagen Televisión, relatan que durante el encuentro entre la famosa y el experto de la salud no parece haber algun signo de agresión por parte del profesional. Por el contrario, explican como durante la consulta, el dentista explicó que por no usar una guarda, la dentadura estaba afectada y le adviritió que no podría sacarla ya que podría irse con diente incluído.

Mientras los conductores conversan, se desarrolla la plática entre la actriz y el dentista, donde la artista le pide que "no se ponga en mal plan con ella" y él niega con la cabeza mientras ella continúa: "la que está pasando los dolores soy yo, la verdad es que he visto al diablo contigo".

Dentista de #SandraMontoya hace PÚBLICO el video donde NO se ve ninguna agresión | #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/3zbQgGa7zb — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 21, 2024

Es entonces cuando el médico le responde "yo también" y comienzan a discutir sobre lo importante que es el uso de la guarda en el procedimiento que se realizaba la famosa y ella asegura que teme que un nervio salga afectado tras la situación y le señala que no le había dicho que debía de usar la guarda en todo momento. Parece ser que a pesar de las pruebas, el conflicto legal seguramente continuará, pues cabe recordar que Sandra Montoya aseguró en más de una ocasión que su dentista había salido del consultorio para agredirla, a pesar de no presentar lesiones al momento de dar su testimonio.

¿Quién es Sandra Montoya?

Santra Montoya es una cantante, violinista y actriz venezolana que alcanzó la fama en México a partir de sus papeles en novelas de Televisa. Con 55 años de edad, la mujer es reconocida por su talento en las artes escénicas y por su historia de superación personal. La artista participó en melodramas como La fea más bella, Velo de novia y Cómplices al rescate.