Ricky Martin anuncia que se divorcia de su esposo Jwan Yosef tras 6 años de matrimonio

El cantante Ricky Martin anunció que se divorcia de su esposo Jwan Yosef, tras seis años de matrimonio, por lo que los fans del artista están en shock.

El intérprete de “Livin’ la vida loca” publicó un comunicado en sus redes sociales en el que dio a conocer que después de reflexionarlo él y su esposo decidieron poner fin a su matrimonio con respeto hacia sus hijos.

“Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos –preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos”, se lee en el comunicado.

Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos” Ricky Martin

“Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”, finalizó el comunicado.

Comunicado de Ricky Martin Foto: Especial

Ricky Martin y Jwan Yosef se casaron a finales de 2017, fue una ceremonia íntima con 15 invitados, el cantante dijo que su sueño era tener la celebración en su país de origen, Puerto Rico.

¿Quién es Jwan Yosef?

Jwan Yosef tiene 38 años. Nació en Siria, pero creció en Suecia, su padre es kurdo musulmán y su madre es armenia cristiana ortodoxa.

Siempre demostró su talento para la pintura y sus padres lo potenciaron, matriculándolo en la Escuela de Pintura Pernby de Estocolmo. A los 22 años se trasladó a Estocolmo y se formó en el Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, donde se licenció en Bellas Artes.

En su página web se dice que luego hizo un máster en Central Saint Martins de Londres y desde 2011 expone su trabajo en distintas ferias y galerías.

Ha hecho dos exposiciones individuales: Painting about Sex, en Londres, y Flesh and Violence, en Estocolmo. En 2013 le premiaron con el Threadneedle y el BEERS Contemporary de arte emergente y es miembro fundador de The Bomb Factory Art Foundation, que tiene su sede en Londres.