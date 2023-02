¿Rihanna los superará? Estos han sido los mejores shows de medio tiempo, según Billboard

Desde que, en 1993, los organizadores de la final de fútbol americano, conocida como Super Bowl, decidieron contratar a la superestrella Michael Jackson para aumentar la audiencia, el show de medio tiempo es uno de los eventos predilectos de los amantes de la cultura pop, sean éstos fanáticos o no del fútbol americano.

Así, en estos 30 años, el show de medio tiempo del Super Bowl ha visto desfilar a artistas de pop, rock y música urbana de gran renombre, como es el caso de Britney Spears, U2, The Who, Maroon 5, entre otros.

De esta forma, previo al encuentro de este domingo, en el cual se enfrentarán los equipos Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, donde Rihanna será la artista encargada de conducir el show de medio tiempo, la revista especializada Billboard elaboró una lista de los que, en su criterio, han sido los 13 mejores espectáculos de este tipo en la historia del Super Bowl.

13. Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars (2016)

El grupo británico Coldplay se presentó por primera vez en un show de medio tiempo en la edición L del Super Bowl, después de haber estrenado su álbum ‘A Head Full of Dreams’ (2015), del cual se desprendieron los sencillos “Adventure of a Lifetime” y “Up&Up”, ambos interpretados en el evento.

12. Janet Jackson y Justin Timberlake (2004)

Mientras que esta presentación es considerada una de las más controversiales en la historia del Super Bowl debido a un accidente con el vestuario de la cantante, la revista Billboard la consideró en su puesto 12 por haber sido “un show bastante increíble”.

11. Katy Perry (2015)

“El show de Katy Perry fueron 12 minutos de luces, colores, efectos especiales y fuegos artificiales”, describe la revista Billboard sobre el espectáculo de la cantante estadounidense, en el cual ésta se acompañó del guitarrista Lenny Kravitz y de la rapera Missy Elliott.

10. Michael Jackson (1993)

El show de medio tiempo de este artista fue el encargado de inaugurar la tradición de amenizar el juego con un cantante o grupo de renombre; anteriormente, estos espacios eran ocupados por bandas de guerra o presentaciones culturales.

9. Paul McCartney (2005)

Billboard consideró en el lugar nueve al exintegrante de The Beatles debido a su interpretación de temas clásicos de aquella banda, así como “Live and Let Die” de su otro grupo, Paul McCartney and Wings. Concluyó con la canción “Hey Jude”, durante la cual “84 mil personas en el estadio Alltel de Jacksonville se unieron para la icónica coda” , señala la revista.

8. Lady Gaga (2017)

Con un popurrí de sus éxitos, entre los cuales figuraron “Poker Face” y “Bad Romance”, la presentación de Lady Gaga es, para Billboard, “uno de los espectáculos de medio tiempo más impresionantes visual y vocalmente en la historia del Super Bowl”.

7. The Rolling Stones (2017)

Aunque la lista de canciones de la banda de rock fue más corta que la usual en otros shows de medio tiempo, el espectáculo del grupo liderado por Mick Jagger fue una muestra de “buen rock n’ roll a la vieja usanza”, según Billboard.

6. Beyoncé (2013)

Billboard aplaudió el show de la cantante debido a su nivel de producción y coreografía, pero también por haber reunido, durante un momento, a las tres integrantes originales del extinto grupo Destiny’s Child: Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams.

5. Bruce Springteen & the E Street Band (2009)

Acompañado de un coro de góspel, el guitarrista interpretó fragmentos de sus reconocidos éxitos “Working on a Dream” y “Glory Days”, así como “Born to Run”, uno de los sencillos más laureados de su carrera.

4. Madonna (2012)

La “reina del pop” interpretó un popurrí con algunos de los más grandes éxitos de toda su carrera, desde los primeros sencillos como “Like A Prayer” hasta “Music” o “Give Me All Your Luvin’”. Para esto, se acompañó de LMFAO, grupo de música de baile que, entonces, se encontraba en tendencia.

3. Dr. Dre & Friends (2022)

El show de medio tiempo más reciente en la lista, realizado apenas el año pasado, se ganó su lugar en la lista de Billboard por demostrar que “el hip hop está más que listo para vivir su momento” y por “ser el primer show de medio tiempo en ganar un premio Emmy”.

2. U2 (2002)

La banda irlandesa liderada por Bono ganó el segundo lugar en la lista de Billboard por el homenaje realizado a la tragedia del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Para éste, la banda interpretó “Where the Streets Have No Name” mientras, al fondo, una pantalla mostraba los nombres de las víctimas fallecidas en el ataque a las Torres Gemelas.

1. Prince (2007)

Con versiones de Foo Fighters (“Best Of You”), Bob Dylan (“All Along the Watchtower”) y Queen (“We Will Rock You”), Prince se ganó el primer lugar en la lista de Billboard, revista que aplaudió el nivel de espectáculo ofrecido por el estadounidense.

