Robert Smith doblega a Ticketmaster; en México piden a bandas alzar la voz

Ticketmaster vuelve a estar en la mira luego de que el vocalista de The Cure, Robert Smith, arremetió contra la compañía por los altos precios de los boletos para su gira en Estados Unidos y la doblegó logrando por primera vez que ésta reembolse 10 dólares a los fans que habían adquirido sus entradas pagando más por cargos de servicios que por el propio boleto.

El hecho, que se considera todo un precedente, enseguida resonó en México, donde asiduos a conciertos y festivales pidieron a bandas nacionales de peso, como Café Tacvba y Grupo Firme alzar la voz y junto con consumidores hacer un frente para combatir lo que consideraron abusos constantes de la empresa.

En el tuit que desató la conversación sobre las prácticas de la boletera, Robert Smith apuntaba: “No estuvimos de acuerdo con el asunto de los ‘precios dinámicos’, porque es una especie de estafa, una estafa codiciosa, y todos los artistas tienen la opción de no participar... si ningún artista participara, dejaría de existir”.

En su tour que incluirá 30 conciertos, la agrupación desde el inicio planteó ir contra la reventa y mantener las entradas a precios asequibles, 20 dólares, pero Ticketmaster cobró una tarifa de servicio de 11.65 dólares, un cargo de instalación de 10 dólares, más un cobro de procesamiento de pedido general de 5.50, por lo cual los boletos se elevaban a un poco más del doble.

Al darse cuenta de la situación y tras una serie de denuncias de sus fans en Twitter, el cantante de “Just Like Heaven” sostuvo conversaciones para llegar a un acuerdo.

“Ticketmaster ha aceptado que las comisiones que contaron son demasiado altas y por ello, en un gesto de buena voluntad, ha ofrecido un reembolso de 10 dólares por cada entrada (de precio bajo) comprada”, informó.

Después de Taylor Swift, un caso que llevó a Live Nation, propietaria de Ticketmaster, a comparecer en tribunales en EU, es la primera vez que un artista toma contundentes acciones para que la empresa respete las tarifas.

¿QUÉ HACER EN MÉXICO? Ante lo ocurrido con The Cure, mexicanos que constantemente acuden a conciertos dijeron a La Razón que acciones así podrían ser viables.

“Tal vez podrían hacerlo Café Tacvba o Grupo Firme que tienen un gran poder de convocatoria, sobre todo artistas que tengan disquera porque con artistas independientes el empuje es más difícil, porque tienen que acceder a las condiciones de las boleteras”, comentó Eduardo Altamirano.

En eso coincidió Eduardo Venegas: “Los Tacubos sí podrían, pero creo que sí depende de las bandas, de los artistas, por ejemplo, que Bad Bunny levantara la voz, pero no pasó nada. La mayoría tiene un gran poder de convocatoria que si los vetara Ticketmaster podrían irse con otro y llenar mucho, pero creo o no se quiere arriesgar o no tienen ese poder de convocatoria”.

Mientras que Raquel Colín, melómana que anualmente llega a acudir a cerca de 10 espectáculos y tres festivales de música, expuso que tendría que haber un esfuerzo de ambas partes, del público y artistas, pues en México han sido constantes las denuncias por los altos costos que han tenido las entradas para conciertos, como el de Blackpink de hasta 29 mil pesos o los problemas en los shows de Bad Bunny, donde dos mil personas se quedaron fuera pese a tener boletos legítimos.

“Lo que más me resuena fue lo que mencionó Robert Smith acerca de la participación de los artistas, si ellos se involucraran más podrían generarse más cambios. Pero pienso que como consumidores deberíamos hacer lo propio, sumarnos a las denuncias colectivas, hacer visibles las estafas de Ticketmaster y su colaboración con la reventa. Con tantos cobros extra, comisiones, servicios y demás, muchos fanáticos pueden dejar de asistir a sus conciertos”, dijo.

Lo máximo que han alcanzado los afectados hasta ahora en México son los reembolsos que hizo Ticketmaster, luego del caos con Bad Bunny porque la Profeco hizo un seguimiento puntual y la presión era mayor que la que hubo en shows como el de Harry Styles.