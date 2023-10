Rodrigo Prieto: Siempre es emocionante trabajar con Scorsese

Después de 35 años en la industria cinematográfica, Rodrigo Prieto se ha convertido en un referente para el séptimo arte hecho en México y el cine a nivel mundial gracias a lo hecho en películas como Amores perros, Secreto en la montaña y, recientemente, Barbie. Su talento lo llevó a conocer a Martin Scorsese hace más de una década y tras colaborar juntos en El lobo de Wall Street, Silencio y El irlandés, vuelven a hacerlo en Los asesinos de la luna.

“Tenemos una relación con un nivel de confianza que ha ido creciendo, para mí siempre es emocionante trabajar con Scorsese, cuando fue la primera vez con El lobo de Wall Street yo no me la creía, de pronto vas a conocer a Martin Scorsese y luego resulta que no sólo es eso, sino que además vas a trabajar con él”, comentó recientemente el director de fotografía.

Rodrigo Prieto fue una pieza importante en el equipo de Los asesinos de la luna, thriller criminal que muestra lo sucedido cuando se descubre petróleo en la Oklahoma de los años 20 en las tierras de la nación Osage y los nativos americanos comienzan a ser asesinados. En esta ocasión, el mexicano retrató los escenarios en los que se desarrolla la historia protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, además de permitirnos apreciar a fondo cada expresión a través de su lente.

Algo que disfruto mucho de trabajar con él (Scorsese) es que discutimos muy a fondo sobre el significado de cada emplazamiento y él me explica qué es lo que él quiere decir con si se mueve o no se mueve la cámara, ser parte de todo esto con él para mí es muy emocionante

Rodrigo Prieto, Cinefotógrafo

“El proceso creativo fue evolucionando, evidentemente planificamos todo lo que había que hacer, pero como el mismo guion iba cambiando, todo el proceso de cómo visualizar la película también fue cambiando y fue probar cosas e ideas, eran miles de ideas que estábamos explorando y ese proceso es muy emocionante y muy bonito, porque justamente es sobre saber qué significa una imagen”, contó acerca de cómo trabajó en este filme.

“En esta película sí fue un proceso que continuó hasta el último día, no fue algo de solamente preproducción y ya quedamos, sino de todo el tiempo así como se seguía reescribiendo el guion. Llegaban los actores muchas veces, se reescribían sus líneas y yo estaba estresado porque estaba cambiando la posición del sol, pero sigue siendo muy emocionante y es un privilegio haber estado ahí”.

Tal como ha pasado con otras figuras del cine, Rodrigo se ha convertido en un cómplice y amigo del director, quien suele repetir colaboraciones con profesionales de la industria cada vez que queda complacido al trabajar con ellos.

Los asesinos de la luna se estrenó en cines ayer, pero tendrá una función especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) el próximo lunes y será precisamente Rodrigo Prieto el encargado de presentar la película a nombre del director Martin Scorsese.