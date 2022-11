Rosalía, muy motomami en los Latin Grammy

La cantante Rosalía fue una de las grandes ganadoras de los Latin Grammy con su Motomami, el viaje más personal y experimental de la intérprete, quien la noche de ayer se alzó con el premio a Mejor Álbum.

“Motomami es el disco que más he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero que más alegrías me ha dado”, dijo extremadamente feliz y sorprendida la cantante de “Despechá”, quien se impuso ante artistas como Marc Anthony, Bad Bunny, Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Elsa y Elmar, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra y Fonseca.

La artista, quien se llevó cuatro estatuillas en total, también brilló en la noche de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas, Nevada, con un espectáculo en el que puso a bailar a todos los presentes.

Apareció con una gabardina roja tocando el piano y cantando el tema “Hentai” para después despojarse del abrigo y quedarse en un leotardo completo e interpretar “La fama”. Caminó en medio del público con “Despechá”, el éxito del momento, y a su paso aprovechó para perrear con su novio Rauw Alejandro.

En esta velada de sorpresas, el vocalista Jorge Drexler se llevó siete estatuillas, por lo que se convirtió en el más premiado de la noche, seguido de Bad Bunny con cinco, quien era el más nominado en esta edición de los galardones que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

El intérprete Jorge Drexler fue el que más premios ganó. Foto: AP

Jorge Drexler, junto con C. Tangana, ganó en las categorías Canción del Año y Grabación del Año con su éxito “Tocarte”. Mientras que El Conejo Malo en Mejor Álbum del Año por su disco Un verano sin ti.

Por su parte, nuestro país estuvo representado por Christian Nodal, quien obtuvo la estatuilla a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por EP #1 Forajido. El vocalista, quien ha estado en el ojo del huracán tras su ruptura con Belinda, le dedicó el premio a su novia Cazzu.

“A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”, expresó el intérprete, quien brindó uno de los momentos más destacados de la noche al cantar “Cuando me da la gana” con Christina Aguilera.

Otros connacionales premiados en Mejor Canción Regional Mexicana fueron Edgar Barrera, Matisse y Carin León por “Como lo hice yo”.

La cantante española lloró de emoción por el galardón. Foto: AP

En la ceremonia de los Latin Grammy se rindió homenaje a Marco Antonio Solís, quien vocalizó con el Mariachi sol de México temas como “Se veía venir” y después con Los Bukis el éxito “Tu cárcel”.

Otros shows destacados fueron el de la colombiana Karol G, quien puso a bailar con los temas “Gatubella”, “Provenza” y “Cairo”. Mientras que la brasileña Anitta derrochó sensualidad con su éxito “Envolver” y para la ocasión eligió un short y top blanco.

La mexicana Angela Aguilar deleitó a los presentes con la canción “La realidad” y Marc Anthony, reconocido como Persona del Año, llevó su salsa con “Mala”.