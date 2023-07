¿Quién fue en la vida real Ruth Handler, la creadora de Barbie que aparece en la película?

La película de Barbie no solo tiene un elenco destacado con Margot Robbie, Ryan Gosling y otras celebridades como America Ferrera, Will Farrell, Dua Lipa y John Cena, sino que también aparecen históricos personajes como Ruth Handler, la creadora de la muñeca Barbie en Matell.

Ruth Handler existió en la vida real y ella fue quien creó a la famosa muñeca, en la cinta es interpretada por Rhea Perlman, famosa por su personaje de mamá de Matilda en esa película.

¿Quién fue Ruth Hanlder, creadora de Barbie en la vida real?

Ruth Handler era una empresaria viosionaria, ella y su esposo Elliot Hanlder fundaron la empresa Matell y fue ahí cuando ella se inspiró para crear la muñeca Barbie.

Ruth Handler nació Denver en 1916 en una familia de inmigrantes polacos. En 1938 se casó con Elliot Handler, ambos se fueron a vivir a Los Ángeles. Ella trabajaba como secretaria en Paramount y Elliot estudiaba diseño industrial y experimentaba con plástico.

La pareja trabajaba en una empresa de muebles, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial las ventas bajaron, así que ellos decidieron hacer muebles de juguete. En 1945 el matrimonio se asoció con el empresario Harold Matt Matson para crear Mattel. El nombre de Matell es la mezcla de los apellidos de los fundadores de la empresa: Mattson y Handler.

Así creó Ruth Handler a Barbie

Barbie surgió en 1959, Ruth Handler inventó la muñeca Barbie y se inspiró en su hija para ello, quien se llama Bárbara Handler.

"Mi hija jugaba con muñecas de papel. Durante años las observé a ella y a sus amigas y me fascinaba la manera en la que se proyectaban a sí mismas", le contó Handler a la BBC, cinco años antes de su muerte.

Ruth Handler, creadora de Barbie Foto: especial

En un viaje familiar a Suiza, Ruth Handler descubrió una muñeca vestida con ropa de esquí. Se llamaba Lilli. "Mi hija no podía decidirse por una porque cada traje de esquiadora era diferente. Así que le pregunté a la señora de la tienda: '¿Puedo comprar una muñeca y uno de los trajes aparte?'. Me miró como si estuviera loca. Sólo una americana haría una pregunta tan tonta. 'No, si quieres ese disfraz, compra esa muñeca; si quieres este disfraz, compra esta muñeca', me dijo. Para entonces mi cerebro ya había hecho clic", contó Ruth.

Así fue como nació Barbie y entonces Ruth le transmitió la idea a los diseñadores de Mattel y la muñeca se volvió la más famosa del mundo. Asimismo, Ruth también creó a Ken y para ello se inspiró en su hijo Kenneth Handler.

Ruth Hanlder murió el 27 de abril de 2002 a los 85 años.

Ruth y Elliot Handler Foto: especial

La aparición de Ruth Hanlder en la película de Babrie es breve, pero muy importante. Sale al inicio de la cinta cuando Barbie está huyendo de los ejecutivos de Mattel y Ruth la ayuda a escapar.

Al final de la cina vuelve a aparecer Ruth y le revela a Barbie detalles de cómo la creó, entre ellos el origen de su nombre.

Ruth y su epsoso Elliot fueron acusados de fraude en la vida real y tuvieron que ser removidos de sus cargos en Mattel, además de que tuvieron que pagar multas.

En la película el personaje de Ruth hace referencia en un diálogo a esta situación y asegura que el caso de fraude es para otra historia.