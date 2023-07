Papá se viste de Barbie vaquera para ver la película en el cine con su hija (FOTOS)

“Barbie”, de Greta Gerwig y con Margot Robbie y Ryan Gosling, es uno de los eventos cinematográficos más importantes del año, por lo que para irla a ir a ver al cine hay que cumplir con un estricto código de etiqueta: vestirse lo más rosa que se pueda.

Muchísimas personas han presumido en redes sociales sus lindos outfits rosas con los cuales fueron a ver “Barbie” durante su estreno este jueves, y la mayoría han sido atuendos muy convencionales y comunes… nada trascendental.

🌟🌟El papá del año 🌟🌟

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, un hombre se vistió de rosa para llevar a su hija a ver 'Barbie'



Eleazar Rodríguez comentó "Un tutú no te hace ni más o menos hombre, los tengo bien puestos por eso lo cumplí y ella fue tan feliz" pic.twitter.com/MkxQ0OYCPQ — Radio T-Rock (@Radio_TRock) July 21, 2023

Sin embargo, quien se coronó como la máxima autoridad de la moda de rosa fue un caballero que se vistió como la Barbie vaquera, no porque su quisiera subir al trend popularizado por las blancas de Instagram, sino porque simplemente quiso hacer feliz a su hija.

A través de redes se han viralizado las fotografías de Eleazar Rodríguez Hernández, un caballero originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien, con un tutú y una camiseta rosas, fue con su hija y esposa a ver la esperada película a cines.

En las fotos se ve al caballero posar junto a su esposa e hija, quien está vestida como él, además de sacar unas poses al estilo Barbie, todo con una gran sonrisa en la cara.

“Mi hija me dijo: papi llévame al estreno de la Barbie, pero te pones algo rosa o te da vergüenza”, relató. Y, como Eleazar no le tiene miedo ni al diablo, no dudó en ponerse lo más Barbie vaquera que pudo.

💅🍿 De #NuevoLaredo #Tamaulipas, Eleazar Rodríguez Hernández cumplió el deseo de su hija, así lo posteó en su cuenta de Face: “Mi hija me dijo papi llévame al estreno de la barbie pero te pones algo rosa o te da vergüenza”.#SuperPapá #Barbie

*Nota tomada de Facebook pic.twitter.com/yGnSFc4WLF — Bethy (@bethy_abc) July 21, 2023

"Por mi hija me pego un tiro con el diablo, carnal", fue la contundente respuesta que Eleazar le pronunció a quienes le cuestionaron por lo peculiar de su atuendo, con el cual demostró que él no tiene masculinidad frágil.

Con su acción, Eleazar Rodríguez Hernández dejó claro que aún existen caballeros en este mundo pululante de machitos de masculinidad frágil y que es un padre que no dudaría en darlo todo por su princesa.