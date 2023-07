Martha Higareda se reencuentra con Ryan Gosling y le recurda que la salvó... y a él le da cringe (VIDEO)

Hace unos días, Martha Higareda compartió una foto junto a Ryan Gosling y Margot Robbie, pues los había entrevistado con motivo de “Barbie”, charla que ya salió a la luz y generó mucho cringe hacia la actriz mexicana por lo que ocurrió durante ella.

Esta sale luego de la premier de “Barbie”, en la cual la prensa le preguntó al Ken más papucho del mundo si conocía a Martha Higareda, cosa que negó rotundamente, pese a que poco antes ella lo había entrevistado.

Martha Higareda, Ryan Gosling y Margot Robbie. Especial

La entrevista fue publicada por el canal De todo un mucho y la aparque que más llamó la atención de los fans, fue el incómodo momento en el que Martha Higareda le recordó a Ryan Gosling de la vez que presuntamente la salvó en un restaurante de caerse tras sufrir un resbalón… situación por la que el famoso quedó anonadado.

“Este es un momento muy importante para mí. Hubo hace mucho, mucho tiempo, una situación que pasó en un restaurante, completamente casual, en la que yo estaba cenando con una amiga, me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en la silla, me moví y de repente me tropiezo y este chico me agarra rápido, entonces volteo y ¡eres tú!”, le dijo la actriz mexicana a Ryan Gosling, quien tenía cara de consternación, al mismo tiempo que Margot Robbie no podía creer lo que estaba escuchando.

“Y yo estaba así como de qué momento tan bizarro, en los Ángeles. Así que solo quiero decirte gracias, eso paso hace muchísimo, probablemente no te acuerdas, pero para mí fue un momento muy específico”, añadió Martha Higareda.

Margot Robbie y Ryan Gosling Foto: Especial

Margot Robbie no dejaba de asentir con la cabeza y mantener una sonrisa ya incómoda: “Que maravilloso”, dijo, ante lo cual Ryan Gosling, repleto de cringe, cuestionó a la mexicana: “un placer… ¿qué restaurante era?”.

Tras decirle el nombre a Ryan, este se limitó a responder: “ok… en el lugar exacto, en el momento preciso”.