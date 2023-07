Ryan Gosling dice no conocer a Martha Higareda pese a que lo entrevistó: '¿quién es esa?' (VIDEO)

Martha Higareda quedó como una completa inventada ante todo el mundo, pues Ryan Gosling la desconoció y dijo no tener ni la más remota idea de quién es la actriz mexicana, pese a que lo entrevistó por la película de “Barbie” y además presuntamente la salvó de caerse.

Cabe recordar que hace tiempo Martha Higareda afirmó en una entrevista con Omar Chaparro que conoció a Ryan Gosling cuando la salvó de hacer el ridículo en un restaurante, muy al estilo de Spider-Man de Toby Maguire.

“Pues nos paramos, nos salimos, así como de la mesa porque ya está muy mala de la panza y entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar. Y cuando me estoy resbalando me cacha Ryan Gosling” dijo.

Por si fuera poco, hace unos días, Martha Higareda subió una foto junto a Margot Robbie y Ryan Gosling, pues los entrevistó respecto a la película de “Barbie”, la cual apunta a ser de las más GOD de todo el año.

Sin embargo, todo apunta a que para el actor que da vida a Ken, la famosa mexicana no ha sido nada mínimamente significativo en su vida, pues la peluseo y desconoció ante todos.

Y es que durante la alfombra rosa de “Barbie” en México, el reportero de “Venga la Alegría” aprovechó para hacerle a Ryan Gosling la pregunta que toda Latinoamérica unida tenía ganas de hacerle: si conocía a Martha Higareda.

Al escuchar esas palabras, el actor pronunció un contúndete “¿Disculpa?”, a lo que el reportero le volvió a insistir, ante lo cual dijo “¿Quién es? No, lo siento”, dejando en ridículo a Martha Higareda y confirmando que es toda una inventada.