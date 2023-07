Filtro revela cómo sería un hijo de Niurka y Bobby Larios; el resultado es sorprendente

Recientemente, ha resurgido el rumor de que Emilio Osorio, hijo menor de Niurka Marcos, no es hijo de Juan Osorio, sino de la expareja de la cubana, Bobby Larios. A pesar de que todos los involucrados en este chisme, incluido el propio Larios, han negado ese hecho, los internautas no se casan de buscar similitudes entre el participante de La Casa de los Famosos y su supuesto progenitor.

Fue la cuenta de Tiktok @chismenolike la que publicó un video en el que utilizaron el filtro para saber cómo se vería un hijo entre la vedette cubana y el actor mexicano.

El resultado de la dinámica resultó sorprendente y muchos internautas aseguran que el parecido del avatar es idéntico a Emilio Osorio. "Ese niño existe. Es Emilio", dice uno de los 2 mil 256 comentarios que tiene el video. "Hasta la aplicación nos confirmó", dice otra usuaria de la red social.

A pesar de que los internautas se empeñas en afirmar que el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos es de Bobby Larios, la cubana ya ha aclarado en repetidas ocasiones que esto no es así.

Asimismo, el propio Bobby Larios ha desmentido este hecho, pues asegura que él todavía no aparecía cuando el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos ya había nacido. "Tampoco puedo estar diciéndole a todo el mundo 'no, no es mía', o sea, les digo: 'Piensen lo que quieran, pero definitivamente no es mío'".

