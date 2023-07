Polo Morín 'coquetea' con Ricky Martin tras su reciente separación y lo critican

El actor mexicano, Polo Morín, causó revuelo en redes sociales luego de que etiquetara a Ricky Martin en un tuit. Esto después de que recientemente el cantante puertorriqueño anunciara su separación del pintor de origen sirio Jwan Yosef.

"Holaaaa perdido…", escribió el intérprete mexicano y etiquetó al puertorriqueño, situación que los internautas no tomaron muy bien, pues señalaron que es de mal gusto.

Las "relaciones abiertas" son pura put***, si no respetan a su pareja mejor quédense solteros. Usuario de Twitter

Que desagradable de tu parte, el está viviendo un momento difícil en su vida y tú "jugando"; dónde está la empatía y respeto que tanto pides? Digo, eres figura pública y debes de saber cómo se siente el... Usuario de Twitter

A pesar de que Morín explicó que se trata de una broma, en redes sociales no dejaron de criticar su acción y le recordaron que tiene pareja. "A veeeer… Bernardo estaba muerto de risa conmigo cuando puse ese tweet, relájense UN CHORRO…Y quién no estuvo enamorado de Ricky Martin alguna vez en su vida??? Mi novio no es inmaduro, ni celoso… nosotros sabemos perfecto lo qué tenemos… SOPOOOORTEEEEN", escribió luego de las críticas de los internautas.

A veeeer… Bernardo estaba muerto de risa conmigo cuando puse ese tweet, relájense UN CHORRO…

Y quién no estuvo enamorado de Ricky Martin alguna vez en su vida???

Mi novio no es inmaduro, ni celoso… nosotros sabemos perfecto lo que tenemos… SOPOOOORTEEEEN. 😎 — Polo Morín (@Polo_Morin) July 7, 2023

