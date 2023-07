Barbie: ¿Qué dice la crítica sobre la esperada película? ¿La halagó o la destrozó?

Barbie es la película más esperada, tuvo una gran promoción en México que hasta Margot Robbie y Ryan Gosling vinieron a México para invitar a los fans a verla.

Oficialmente este jueves 20 de julio se estrena la cinta en México, pero los expertos en cine ya emitieron su crítica y esto es lo que dijeron de la cinta ¿vale la pena verla?

Esto dice la crítica de Barbie

Los críticos de cine de reconocidas publicaciones internacionales ya dieron sus impresiones sobre la película de Barbie y la mayoría habló de forma positiva del filme.

Clarisse Loughrey de The Independent le dio una calificación de cinco estrellas y la calificó de ser una película imaginativa.

“'Barbie' es una de las películas para el público general más imaginativas, impecablemente desarrolladas y sorprendentes de los últimos años, un testimonio de lo que se puede lograr incluso dentro de lo más profundo del capitalismo… 'Barbie' logra muchas más cosas de lo que te hubieras imaginado fuera posible”, señala la crítica.

Por su parte, Robbie Collin, de The Telegraph, calificó a la cinta como “profundamente extraña” y “para reírse a carcajadas”.

Margot Robbie y Ryan Gosling causan furor en la alfombra rosa de Barbie en México Foto: Instagram Warner Bros

“Es un placer inesperado reportar que aunque la película de Greta Gerwig es fundamentalmente una comedia de aventuras de verano basada en la línea de juguetes Barbie, está lejos de ser la contundente máquina de dinero que muchos temíamos que fuera a ser”, escribió el crítico.

Peter Bradshaw, de The Guardian, señaló que es un filme de comedia, pero también aseguró que se trata de un comercial largo de la muñeca, aunque no lo vio mal, pues la comparó con la cinta de Lego.

“Esta película es, quizá, un comercial gigante de dos horas para un producto, aunque no más que la película de Lego; sin embargo, Barbie no busca la yugular de la comedia de una manera tan alegre”, indicó el crítico de cine.

El póster oficial de "Barbie" Especial

Mientras que Beth Webb, de Empire, destacó el trabajo de Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken.

“Robbie - quien triunfa con todo desde que hizo de Harley Quinn- es divertidísima, pero el que se roba las escenas de manera más convincente es el Sr. Fragilidad Rubia”, dijo.

Sin embargo, no todo fueron críticas positivas, ya que para Johnny Oleksinski de The New York Post fue una gran “desilusión”.

“El empaque de la Barbie es mucho más divertido que el tedioso juguete que lleva la caja adentro. Casi parafraseando la canción de Aqua: Life in plastic, not fantastic (la vida en plástico no es fantástica)”, mencionó.