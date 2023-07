Kristoff Raczynski destroza la nueva película de Barbie en un solo mensaje | FOTO

El crítico de cine Kristoff Raczynski, famoso en las redes sociales, por sus ácidas críticas hacia todas las películas que se estrenan y Barbie no fue la excepción.

El exconductor del polémico programa “No te equivoques” tiene su canal de YouTube sobre cine y en redes sociales también hace comentarios sobre las cintas.

Barbie no se salvó y Kristoff calificó a la película de Margot Robbie y Rayan Gosling como “un asco”: “Si odias a alguien dile que vaya a ver BARBIE un asco”, fueron las primeras impresiones del crítico de cine.

Kristoff destruye a Barbie con un solo comentario Foto: Especial

Su opinión generó críticas de parte de los usuarios de Internet, quienes no estuvieron de acuerdo con los comentarios de Kristoff.

“No le sabes”; “Eres el Faitelson del cine”; “Hoy si te me caíste Kristoff”; “Acabas de destrozar mi emoción por verla”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

¿Qué dice la crítica mundial sobre la película de Barbie?

La mayoría de los críticos de cine de reconocidas publicaciones a nivel Internacional coincidieron en que la película de Barbie es una comedia muy divertida, sin embargo, otros más coincidieron con Kristoff.

Por ejemplo, Johnny Oleksinski de The New York Post fue una gran “desilusión”. “El empaque de la Barbie es mucho más divertido que el tedioso juguete que lleva la caja adentro. Casi parafraseando la canción de Aqua: Life in plastic, not fantastic (la vida en plástico no es fantástica)”, mencionó.