Sabine Moussier se justifica por comentarios contra Gala Montes: 'No es de una mujer que se valora' | VIDEO

Sabine Moussier fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2 y aunque su participación en el programa no fue tan polémica como con otros personajes, de todos momento sí realizó algunos comentarios que sorprendieron al público.

Uno de ellos, fue lo que dijo Sabine Moussier sobre Gala Montes, ya que al hablar sobre ella con otros habitantes de La Casa de los Famosos México 2, dijo que tanto ella como Briggitte Bozzo y Karime Pindter pertenecían a "la escuelita de las prostitutas".

Este momento fue bastante criticado por los seguidores del reality, quienes tundieron a Sabine por su despectivo comentario, en el que habla de manera agresiva contra una profesión y además, califica de manera negativa a sus compañeras.

Sabine Moussier se defiende

En el directo reciente de La Casa de los Famosos México 2, Pablo Chagra y Shanik Berman entrevistaron a Sabine Moussier y le cuestionaron respecto a sus declaraciones donde aseguraba que Gala Montes pertenecía a "la escuelita de las prostitutas". Ante ello, Sabine se quiso defender al decir que "la prostitución es una profesión que tiene todos los años" y explicó cuál fue el asunto:

"Escuché a Arath que le dice a Mario [...] 'ellas prometieron ponerse en tet** todo el día y un par de tet** jalan más que un par de carretas', entonces oigo eso y digo 'esto lo están viendo mis hijos'", señaló, visiblemente asustada por las declaraciones.

La villana de telenovelas aclaró, "no me gusta que ofrezcas tu cuerpo a cambio de que te salven, eso no es de una mujer que se valora ni se respeta", sentenció, no sin antes agregar, "si no quieren que les digan eso, entonces que no vendan eso".

Sabine cuenta el porqué dijo lo de la “escuela de las prostitutas” a las chicas de Mar. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/j85aku65Su — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 27, 2024

Sabine quiso ofrecer una disculpa antes de mencionar que la madre de Gala reaccionó a las declaraciones de la actriz, al llamar 'put*' a la hija de Sabine Moussier, cosa que no le gustó para nada.

"Justificación barata. Y lógicamente la mamá de Gala defendería a su hija", "esta doña está quedando peor afuera que adentro", "mínimo no se escondió y salió a hablar" y "pero ella iba a salir en tanga con el cuarto tierra", son algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales, quienes no quedaron nada contentos con las declaraciones de Sabine Moussier al salir de La Casa de los Famosos México 2.